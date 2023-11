മെ ഗാസ്‌റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'കാതല്‍ ദി കോര്‍' (Kaathal The Core). നവംബര്‍ 23 നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത് (Kaathal The Core Release). റിലീസിനോടടുക്കുമ്പോള്‍ ചിത്രം വാര്‍ത്തകളിലും ഇടംപിടിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ ക്യാരക്‌ടര്‍ പോസ്‌റ്റര്‍ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രത്തിലെ അനഘ മായ രവിയുടെ ക്യാരക്‌ടകര്‍ പോസ്‌റ്ററാണ് പുറത്തുവിട്ടത് (Character poster of Anagha Maya Ravi in Kaathal). 'കാതല്‍ ദി കോറി'ല്‍ ഫെമി മാത്യു എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് അനഘ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് (Anagha Maya Ravi as Femi Mathew). മമ്മൂട്ടി തന്‍റെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പേജിലൂടെയാണ് അനഘയുടെ ക്യാരക്‌ടര്‍ പോസ്‌റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.