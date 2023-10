ചെന്നൈ : തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നടന്ന കസ്‌റ്റംസ് പരീക്ഷയിൽ തട്ടിപ്പ് (Malpractice In Customs Exam) നടത്തിയ 28 ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്വദേശികൾ അറസ്‌റ്റിൽ (North Indians Arrested). 26 ഹരിയാന സ്വദേശികളും രണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികളുമാണ് അറസ്‌റ്റിലായത്. ചെന്നൈ കസ്‌റ്റംസിൽ കാന്‍റീൻ അസിസ്‌റ്റന്‍റ്, ഡ്രൈവർ തുടങ്ങിയ തസ്‌തികകളിലേയ്‌ക്ക് നടത്തിയ പരീക്ഷയിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ബ്ലൂടൂത്ത് (Bluetooth Used In Exam Hall) ചെവിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ കൈമാറുകയായിരുന്നു. ഹരിയാന സ്വദേശികൾ മുൻപും സമാനമായരീതിയൽ പരീക്ഷകളിൽ കോപ്പിയടിയും ആൾമാറാട്ടവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.