കേവല ഭൂരിപക്ഷം കടന്ന് കോൺഗ്രസ്, എട്ട് മന്ത്രിമാർ പിന്നില്‍: കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പുകളില്‍ ആഘോഷം

Updated: May 13, 2023, 9:23 AM |

Published: May 13, 2023, 8:48 AM