മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്‌പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രമാണ് 'എമര്‍ജന്‍സി' (Emergency based on Former PM Indira Gandhi). കങ്കണയാണ് ചിത്രത്തില്‍ ഇന്ദിര ഗാന്ധിയുടെ വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നത് (Kangana Ranaut to play as Indira Gandhi). അനുപം ഖേർ (Anupam Kher), മഹിമ ചൗധരി (Mahima Chaudhary), മിലിന്ദ് സോമൻ (Milind Soman), ശ്രേയസ് തൽപാഡെ (Shreyas Talpade), വിശാഖ് നായർ (Vishak Nair) എന്നിവരും സുപ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.