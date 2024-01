കൂടുതല്‍ പണം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഉപഭോഗ വര്‍ദ്ധനയുണ്ടാകൂ എന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗം നികുതി ഭാരം ലഘൂകരിക്കുക എന്നതാണ്. ഇതിനായി നികുതി സ്ലാബുകള്‍ പരിഷ്ക്കരിക്കുകയോ നികുതിയില്‍ കുറവ് വരുത്തുകയോ വേണം. ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഫണ്ട് വര്‍ദ്ധനയും കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വിള സഹായം നല്‍കുകയുമാണ് മറ്റ് മാര്‍ഗങ്ങളെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു(Vote on Account).

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില്‍ കണ്ട് സ്‌ത്രീകള്‍ക്കും മറ്റ് പാര്‍ശ്വവത്ക്കൃത സമൂഹത്തിനും സഹായകമാകുന്ന പദ്ധതികള്‍ ബജറ്റിലുണ്ടാകുമെന്നും പ്രതീക്ഷയുണ്ട്(Women and meginalised section may get benefits). തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിലുണ്ടായത് കൊണ്ട് നികുതി വര്‍ദ്ധനയുണ്ടാകില്ല. അതുപോലെ പുതിയ പദ്ധതികള്‍ക്കും സാധ്യത ഇല്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. 2024-25 ധനകാര്യ വര്‍ഷത്തിലെ ആദ്യ നാല് മാസത്തിലെ ചെലവുകള്‍ നടത്താന്‍ പാര്‍ലമെന്‍റിന്‍റെ അനുമതി തേടല്‍ മാത്രമാകും ഇടക്കാല ബജറ്റില്‍ പ്രധാനമായും ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ സാധ്യത.