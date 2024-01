ഐഐഎമ്മിന്‍റെ ആഭ്യന്തര പരാതി സമിതിയില്‍ പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്( sexual harassment charges). തൊഴിലിടത്തില്‍ ഒരു സ്ത്രീയെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാക്കി എന്ന വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റമാണ് ഇയാള്‍ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്( Sahadeb Sarkar has been removed). പരാതി ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഗവര്‍ണേഴ്സിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിയില്‍ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയായി. സര്‍ക്കാരിനൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന പ്രൊഫസര്‍മാരുടെയും മറ്റ് ജീവനക്കാരുടെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കാരിനെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കിയത്. സര്‍ക്കാര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ വഹിച്ചിരുന്ന മറ്റ് പദവികളില്‍ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം ആറിന് കൂടിയ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഗവേണ്‍സ് യോഗത്തിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇനി പദവികളില്‍ തുടരേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനമുണ്ടായത്. 2013ലെ പോഷ് (Prevention of Sexual Harassment )നിയമപ്രകാരമാണ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ തന്നെ കേസില്‍ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നിയതിനാല്‍ ആണ് ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഗവേണ്‍സ് ശുപാര്‍ശ ചെയ്‌തെന്ന് ആഭ്യന്തര പരാതി സമിതി വ്യക്തമാക്കി. അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാകും വരെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി നില്‌ക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും സമിതി ശുപാര്‍ശ ചെയ്‌തു.