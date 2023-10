ബെംഗളൂരു: ജെഡിഎസ്‌ കേരള ഘടകത്തെ എല്‍ഡിഎഫില്‍ തുടരാന്‍ അനുവദിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ മഹാമനസ്‌കതയാണെന്ന് ജെഡിഎസ്‌ നേതാവ് എച്ച്ഡി കുമാരസ്വാമി (HD Kumaraswamy On CM Pinarayi Vijayan). കര്‍ണാടക ഘടകം എന്‍ഡിഎയുടെ കൂടെ പോകാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടും കേരള ഘടകത്തെ എല്‍ഡിഎഫിനൊപ്പം നിലനിര്‍ത്തിയതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് കുമാരസ്വാമി നന്ദി അറിയിച്ചു (HD Kumaraswamy Thanks To CM Pinarayi). ജെഡിഎസ്‌- ബിജെപി സഖ്യ വിവാദം കേരളത്തില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ചയായതോടെയാണ് എച്ച്ഡി കുമാരസ്വാമിയുടെ പ്രതികരണം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ ജെഡിഎസ്‌- ബിജെപി സഖ്യത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയെന്ന് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയും തന്‍റെ പിതാവുമായ എച്ച് ഡി ദേവഗൗഡ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി (JDS Will Stand With LDF In Kerala).