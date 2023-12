ഷിർദി (മഹാരാഷ്‌ട്ര) : പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ കേസിൽ പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ (Father arrested for raping 16 year daughter and gets pregnant in Pune). മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ പൂനെയിലാണ് സംഭവം. മകളെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ ശേഷം ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു ഇയാൾ. ഷിർദി സായി ബാബ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് വച്ചാണ് ഇയാളെ പിടി കൂടിയത്.