ഇന്ത്യയില്‍ എങ്ങനെ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാം (How to travel free in india) എന്ന പേരില്‍ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് അയാള്‍ ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. വീഡിയോ വൈറലായത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം അനുവദിക്കാനാവുന്നതല്ല. ബെംഗളൂരു മെട്രോ റെയില്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഫിദിയസ് പനയോട്ടിനെതിരെ ക്രിമിനല്‍ കുറ്റം ചുമത്തും- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.