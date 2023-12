ബെംഗളൂരു (കർണാടക) : കർണാടകയിൽ ജെൻ.1 കൊവിഡ് ബാധിച്ച് 3 മരണം ( Three people died of Covid in Karnataka ), 125 പേർക്ക് ജെഎൻ.1 കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിതീകരിച്ചു ഹാസൻ, ദക്ഷിണ കന്നഡ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരാൾ വീതം മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. 436 രോഗികളിൽ 400 പേർ ഹോം കെയറിലും 36 പേർ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ്. ജനറൽ വാർഡിൽ 29 രോഗികളുണ്ട്, ഏഴ് രോഗികളെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.