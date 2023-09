ബെംഗളൂരു : ഇൻഫോസിസ് ഫൗണ്ടേഷന്‍റെ ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍ ആയ സുധാ മൂർത്തിയുടെ പേരും ഫോട്ടോയും ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു (Cheating in the name of Sudha Murthy). സുധാ മൂർത്തിയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റന്‍റ് ആയ മമത സഞ്ജയ് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജയനഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ലാവണ്യ, ശ്രുതി എന്നിവര്‍ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത് (case registered against two women). സുധാ മൂർത്തി അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ലാവണ്യയും ശ്രുതിയും വ്യാജമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു.