പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു: പിന്നീട് ഞായറാഴ്‌ചയാണ് പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നത്. പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം മുനക്ക് കനാലിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയെന്നാണ് (A nine year old girl was raped and dumped into canal in Delhi) പ്രതി പറഞ്ഞത്. കുട്ടിയുടെ മൃതശരീരം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രതി സഞ്ചരിച്ച റൂട്ടുകളും കുട്ടിയുമായി സഞ്ചരിച്ച റൂട്ടുകളും പരിശോധിയ്‌ക്കുമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.