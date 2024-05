ETV Bharat / health

ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ಯೋಗಾಸನಗಳು! - yoga asanas enhance beauty

yoga asanas put some pressure on the facial muscles to enhance beauty ( (GettyImages) )