5 ಲಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಉತ್ತಮ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ?: ಇಲ್ಲಿವೆ 6 ಟಾಪ್ ಮಾದರಿಗಳು.. ಪೀಚರ್ಸ್​ ನೋಡಿ ಬೈ ಮಾಡಬಹುದು! - Best Cars Under 5 Lakh

WANT TO BUY A GOOD CAR IN RS.5 LAKH BUDGET?: ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್ 6 ಕಾರುಗಳು!

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಕಾರು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರುಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

1. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ 800 ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ 800 ಐದು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 24.7 ಕಿಮೀ - 31.4 ಕಿಮೀ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ 800 ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 3.54 ರಿಂದ ರೂ. 5.13 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟಿದೆ. ( ಎಕ್ಸ್​ ಶೋರೂಂನ ಬೆಲೆ)

ಎಂಜಿನ್ - 796 ಸಿಸಿ

- 796 ಸಿಸಿ ಇಂಧನ ಪ್ರಕಾರಗಳು - ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್+CNG

ಮೈಲೇಜ್ - 24.7 - 31.4 kmpl

- 24.7 - 31.4 kmpl ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ - 60,69 Nm

ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ - 40,47 bhp

- 40,47 bhp ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​​​ - ಮ್ಯಾನುವಲ್​

ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ - 177 ಲೀಟರ್

2. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10, 8 ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಕಾರು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್​ಗೆ 27 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ಮಾದರಿಯ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ರೂ. 3.99 - ರೂ. 5.96 ಲಕ್ಷ.( ಎಕ್ಸ್​ ಶೋರೂಂನ ಬೆಲೆ)

ಎಂಜಿನ್ - 998 ಸಿಸಿ

ಇಂಧನ ಪ್ರಕಾರ - ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್+CNG

ಮೈಲೇಜ್ - 27 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್

- 27 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ - 82,89 Nm

ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ - 55,66 bhp

55,66 bhp ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ - ಮ್ಯಾನ್ವಲ್​, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​

ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ - 214 ಲೀಟರ್

3. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ, 8 ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 24.8 ಕಿಮೀ - 32.7 ಕಿಮೀ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಎಸ್-ಪ್ರೆಸ್ಸೊ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ರೂ. 4.27 ರಿಂದ ರೂ. 6.12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ದರ ಇದೆ( ಎಕ್ಸ್​​​ ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ)

ಎಂಜಿನ್ - 998 ಸಿಸಿ

ಇಂಧನ ಪ್ರಕಾರ - ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್+CNG

ಮೈಲೇಜ್ - 24.8 - 32.7 kmpl

ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ - 82,89 Nm

ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ - 56,66 bhp

ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​​ - ಮ್ಯಾನ್ವಲ್​, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​

ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ - 240 ಲೀಟರ್

4. ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾರು, 2 ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 35 ಕಿಮೀ - 43 ಕಿಮೀ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 2.64 ರಿಂದ ರೂ. 2.84 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ( ಎಕ್ಸ್​ ಶೋ ರೂಂ) ಇರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್ - 217 ಸಿಸಿ

ಇಂಧನ ಪ್ರಕಾರ - ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್+CNG

ಮೈಲೇಜ್- 35 - 43 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್

ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ - 16,19 Nm

ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ - 11,13 bhp

ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ - ಮ್ಯಾನ್ವಲ್

5. ಹುಂಡೈ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಹೇಗಿದೆ?: ಹ್ಯುಂಡೈ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ, 9 ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಐದು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 20.3 ಕಿಮೀ - 30.6 ಕಿಮೀ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಂಡೈ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಬೆಲೆ ರೂ. 4.87 - ರೂ. 6.45 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದೆ.

ಎಂಜಿನ್ - 1086 ಸಿಸಿ

ಇಂಧನ ಪ್ರಕಾರ - ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್+CNG

ಮೈಲೇಜ್ - 20.3 - 30.5 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್

ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ - 86,99 Nm

ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ - 59,69 bhp

ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​​ - ಮ್ಯಾನುವಲ್​​​, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​

6. ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್, 7 ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು 6 ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 22 ಕಿಮೀ - 23 ಕಿಮೀ ವೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 4.70 ರಿಂದ ರೂ. 6.33 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಎಂಜಿನ್ - 999 ಸಿಸಿ

ಇಂಧನ ಪ್ರಕಾರ - ಪೆಟ್ರೋಲ್

ಮೈಲೇಜ್ - 22 - 23 ಕೆಎಂಪಿಎಲ್

ಕೆಎಂಪಿಎಲ್ ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ - 91 ಎನ್ಎಂ

ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ - 67 bhp

ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ - ಮ್ಯಾನುವಲ್​​, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ​

​ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ - 300 ಲೀಟರ್

