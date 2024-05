ETV Bharat / business

ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌: ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ Vs ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ Vs ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್; ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ? - Investment In Mutual Funds

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 26, 2024, 12:20 PM IST

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ ( ETV Bharat )

ಅನೇಕರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣ (ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಕ್ಯಾಪ್) ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 3 ವಿಧದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು. ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು: ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SEBI) ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಟಾಪ್-100 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಲಾರ್ಜ್​ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ ಕ್ಯಾಪ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಲೂ-ಚಿಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ₹20,000 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್, ITC, SBI, HUL ಇತ್ಯಾದಿ ಕಂಪನಿಗಳು. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು 'ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್​ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟಾಪ್-101 ರಿಂದ 250 ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್​ ₹5,000 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹20,000 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೋಲ್ಟಾಸ್, ಸುಜ್ಲಾನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂತಾದ ಕಂಪನಿಗಳು. ಅಂತಹ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್​ಗಳನ್ನು 'ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್​ಗಳು' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್​ ಕೂಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 250 ನಂತರದ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳವು ₹5,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್​​​ಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಮಾಲ್​ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಗುಡ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಆರಂಭಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್​ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು: 1.ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು: ಅಪಾಯದ ವಿವರ: ಲಾರ್ಜ್​ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವರು ಟಾಪ್ 50-100 ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಏರಿಳಿತವಾಗು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್: ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ಶೇ 18-22ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮೇ 2024ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಕ್ವಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದಾಯವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಸೆಬಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ.