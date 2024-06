ETV Bharat / business

ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ; ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಾಲ; PMEGP ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? - HOW TO APPLY FOR PMEGP SCHEME

By ETV Bharat Karnataka Team Published : Jun 22, 2024, 8:07 AM IST