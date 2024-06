ETV Bharat / business

ನಿಮ್ಮ PF ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ NPS​ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕೇ? ಈ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ! - Can I Switch From EPF To NPS

By ETV Bharat Karnataka Team Published : Jun 22, 2024, 7:43 AM IST

ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್​ನ್ನು ಎನ್​ಪಿಎಸ್​ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬೇಕೇ? ( ETV Bharat )

Can Employees Transfer Their EPF To NPS: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಇಪಿಎಫ್) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಎನ್‌ಪಿಎಸ್) ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ನೌಕರರಿಗೆ ನಗದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಮೂಲಭೂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಆಧಾರಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. NPS ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವರು ಇಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಪಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (EPF): ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ವೇತನದ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ಅದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. EPFO ಈ EPF ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ 8.25 ಪ್ರತಿಶತ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳೂ ಇವೆ. ಇಪಿಎಫ್ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (NPS): 18 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಬಹುದು. PAN ಮೂಲಕ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್-ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ (POP-SP) ಅಥವಾ eNPS ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. NPS ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಖಾತೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ಶ್ರೇಣಿ-1 ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶ್ರೇಣಿ-I ಖಾತೆದಾರರು ಸೆಕ್ಷನ್ 80CCD (1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1.50 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತ-II ಖಾತೆ. ಇದು ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ₹500ಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿ-1 ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹250ರಿಂದ ₹1,000ನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿ-2 ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇಪಿಎಫ್‌ನಿಂದ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದೇ?: ಹೌದು, ಇಪಿಎಫ್‌ನಿಂದ ಎನ್‌ಪಿಎಸ್‌ಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿ ತನ್ನ ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ