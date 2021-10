ದುಬೈ : ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಸೆಮೀಸ್​ ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಸಾಧಿಸಿವೆ.

ಆದರೆ, ಮತ್ತೆರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಸೀಸ್ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಬೌಲರ್​ ಶೇನ್​ ವಾರ್ನ್​ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ 2ನೇ ತಂಡಗಳಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಪು 1ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಆಡಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್​ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರನ್​ ರೇಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 2ನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಾನಾಡಿರುವ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಾದ ಭಾರತ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೆದುರು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಶಿಶುಗಳಾದ ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್​ಗಳ ಎದುರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್​ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಎರಡೂ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ 2ನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಭಾರತ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್​, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳೂ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಶೇನ್​ ವಾರ್ನ್​ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡಲಿವೆ ಎಂದಿರುವ ವಾರ್ನ್​, ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶಗಳ ಕದನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಭಾರತ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದರೆ ವಾರ್ನ್​ ಭವಿಷ್ಯ ಬಹುತೇಕ ನಿಜವಾಗಲಿದೆ.

