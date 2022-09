.

काशीपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेंदुए की दस्तक(Leopard in Kashipur) कम होने का नाम नहीं ले रही है. बीते दिनों काशीपुर की कौशांबी कॉलोनी में तेंदुए की दहशत थी. जिसके बाद तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया गया. तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली. अब एक बार फिर से काशीपुर में तेंदुआ(Leopard seen again in Kashipur) दिखाई दिया है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल(Leopard video viral on social media) हो रहा है. द्रोणा सागर टीले पर तेंदुए को देखा गया है. बताया जा रहा है कि देर रात एक युवक टीले के पास से गुजरते हुये घर जा रहा था. तभी अचानक उसे कुछ सरसराहट सुनाई दी. कुछ ही देर में उसके सामने तेंदुआ नजर आया. जिसका उस युवक ने वीडियो बना लिया.