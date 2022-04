रुद्रपुर: पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर रुद्रपुर जिला एवं सत्र न्यायालय (Rudrapur District and Sessions Court) परिसर में सर्च अभियान चलाया गया. इसके तहत एक कार से अवैध असलहा बरामद (Illegal weapon recovered from car) किया गया. साथ ही पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया है. बताया जा रहा है कि ये संदिग्ध लोग हत्या के मामले में कोर्ट में पेशी के लिए ले जाए जा रहे आरोपियों को छुड़ाने की फिराक में थे. हिरासत में लिए गए संदिग्ध लोग शूटर बताए जा रहे हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

रुद्रपुर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में एक कार से अवैध असलहा मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस कुछ संदिग्ध लोगं को हिरासत में लेते हुए पूछताछ कर रही है. सूत्रों के अनुसार ये संदिग्ध हत्या के आरोपियों को पेशी के दौरान छुड़ाने की फिराक में थे.

ये भी पढ़ें: रामनगर में तमंचे के साथ एक युवक गिरफ्तार, फायर होने से खुद हुआ था घायल

रुद्रपुर जिला कोर्ट (Rudrapur District Court) में किच्छा में हुई हत्या (murder in kichha) के आरोपियों को कोर्ट पेशी के लिए ले जाया जा रहा था. इस दौरान आरोपियों को छुड़ाने के लिए बदमाशों के आने की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में एसपी क्राइम की अगुवाई में भारी फोर्स ने कोर्ट गेट पर वाहनों की तलाशी शुरू कर दी. इस दौरान रुद्रपुर कोर्ट में एक बदमाश की कार से पिस्टल बरामद (Pistol recovered from car in Rudrapur court) हुआ.

पुलिस ने कोर्ट परिसर से कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. हिरासत में लिए गए लोग शूटर बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि शूटर कोर्ट में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे. पुलिस जल्द इस मामले में खुलासा कर सकती है.

एसएसपी मंजूनाथ टीसी (SSP Manju Nath TC) ने बताया की कोर्ट परिसर से कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. एसएसपी ने बताया कि आज सुबह उन्हें इनपुट मिला था कि कोर्ट में कुछ बदमाश एक घटना को अंजाम दे सकते हैं. जिसपर फोर्स को अलर्ट करते हुए सर्च अभियान चलाया गया. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.