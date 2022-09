खटीमा: उत्तराखंड में सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. आज सितारगंज में एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत हो (road accident at sitarganj) गई जबकि, दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो (one died and two injured) गए. जिन्हें सरकारी अस्पताल सितारगंज में प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया (two injured in road accident) है.

जानकारी के मुताबिक, सितारगंज के ग्राम कंठगरी के समीप एनएच 74 पर बाग में अमरूद तोड़ने के बाद अपने घर जा रहे तीन बाइक सवारों को तेज रफ्तार कार ने पीछे से टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में बाइक सवार तीन युवकों में से शरीफ अहमद की मौके पर ही मौत हो गई जबकि, अन्य दो सवार बुरी तरह घायल हो गए.

वहीं, मौके पर मौजूद लोगों ने सड़क दुर्घटना में घायल युवकों को 108 एंबुलेंस की मदद से सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

सीएचसी सितारगंज की प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभिलाषा पांडे ने बताया कि सरकारी स्वास्थ्य सेवा 108 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 3 लोगों को अस्पताल में लाया गया. जिसमें से एक की अस्पताल में पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो चुकी थी. वहीं, दो अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रुद्रपुर रेफर कर दिया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

