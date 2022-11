पौड़ी: बीती देर शाम राजस्थान के सिरोही जिले में भीषण सड़क हादसा (Road accident in Sirohi district of Rajasthan) हुआ है. शिवगंज-सुमेरपुर नेशनल हाईवे पर (Four died in Car and Truck Collision) ट्रक और कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस घटना में थलीसैंण ब्लॉक के रणगांव निवासी गुलाब सिंह नेगी, उनकी पत्नी व दो बच्चों की मौत हो गई बताया जा रहा की गुलाब सिंह नेगी वायु सेना में राजस्थान में तैनात थे.

पौड़ी जनपद के रणगांव गांव निवासी परिवार सहित कार से राजस्थान नौकरी पर जा रहे थे. तभी सामने से आ रहे ट्रक से कार जोरदार टक्कर हो गई. जिसमें कार सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी के अनुसार गुलाब सिंह परिवार का सबसे बड़ा बेटा था. गांव में बेटे की दर्दनाक मौत के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है. सेना के जवान की मौत की खबर सुन कर माता पिता का रो-रोकर बुरा हाल है‌.

पढे़ं- राजस्थान के सिरोही में कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में उत्तराखंड के चार लोगों की मौत

बताया जा रहा की पिता जगत सिंह नेगी लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत होने की पार्टी में शामिल होने के बाद गुलाब सिंह वापस जा रहे थे. तभी राजस्थान के सिरोही जिले में नेशनल हाईवे कार दुर्घटना होने से परिवार सहित चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.

ग्रामीणों ने बताया गुलाब प्राथमिक शिक्षा से होनहार बालक रहा. इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर वायु सेना में भर्ती हो गया था. गुलाब सिंह नेगी छुट्टियों में गांव आता तो सभी रिश्तेदार गांव से मिलकर जाता था. गुलाब सिंह नेगी के असमय सड़क दुर्घटना में मौत की जानकारी मिलने के गांव में शोक की लहर है. बताया जा रहा की गुलाब सिंह के चाचा मुम्बई से शव को लेने के लिए रवाना हो गये हैं. एक दो दिन में वायुसेना की मदद से गुलाब सिंह का शव गांव लाया जाएगा.