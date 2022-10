रामनगर: उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का दो दिवसीय अधिवेशन (Uttarakhand Parivartan Party two day convention) आज से रामनगर में शुरू हो गया. अधिवेशन में उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों से आए पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस दौरान पार्टी नेताओं ने उत्तराखंड के हालातों पर चर्चा (Discussion on Uttarakhand situation) की. अधिवेशन में उपपा केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ( Uttarakhand Parivartan Party President PC Tiwari) ने कहा कि अब उत्तराखंड की जनता राज्य में परिवर्तन चाहती है.

पीसी तिवारी ने कहा कि राज्य बने हुए 22 साल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने इन 22 सालों में राज्य को लूटने का काम किया है. बीजेपी और कांग्रेस ने उत्तराखंड को ऐशगाह बना दिया है. इन सरकारों ने प्रदेश को लूटने का काम किया है. उत्तराखंड में माफियाओं और गुंडों को संरक्षण (Protection of mafia and goons in Uttarakhand) दिया है.

उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का दो दिवसीय अधिवेशन.

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी माफिया और गुंडाराज से इस प्रदेश को मुक्त कराने के लिए पिछले 13 वर्षों से जुटी हुई है. अब समय आ गया है कि जनता उनकी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है. वहीं, उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ ही प्रदेश सरकार को हर जगह विफल बताया.