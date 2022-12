हल्द्वानी: नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट (Union Minister of State for Defense Ajay Bhatt) ने केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) से मुलाकात की. इस दौरान भट्ट ने उड़ान योजना (udaan yojna) के तहत पंतनगर से देहरादून की फ्लाइट को पूर्व की भांति शुरू करने का अनुरोध किया. अजय भट्ट ने सिंधिया को बताया कि उड़ान योजना के अंतर्गत पहले पंतनगर से देहरादून की फ्लाइट (Pantnagar to Dehradun Flights) चलती थी, जो अचानक बंद कर दी गई.

अजय भट्ट ने सिंधिया से कहा कि कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर, गढ़वाल मंडल के हरिद्वार और देहरादून जिले में देशभर के उद्योगपतियों ने अपने उद्योग लगाए हैं, जो हवाई मार्ग से आवागमन करते रहे हैं. इसके साथ ही देश-विदेश से पर्यटक चार धाम, स्वर्ग रोहिणी, हेमकुंड साहिब और गणेश गुफा, हनोल देवता सहित नीति माणा जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं.

वहीं कुमाऊं मंडल में नानक सागर, बौर जलाशय, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, सूर्य मंदिर कटारमल, पाताल भुवनेश्वर, कैलाश मानसरोवर सहित पिंडारी ग्लेशियर जैसे पर्यटन स्थल देश एवं दुनिया में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं.

अजय भट्ट ने कहा दोनों मंडलों को जोड़ने के लिए उड़ान योजना चलाई गई थी, ताकि पर्यटक सुगमता से यहां आवाजाही कर सकें, लेकिन एकाएक यह योजना बंद होने से उत्तराखंड के दोनों मंडलों के आवागमन पर प्रभाव पड़ा है. जिसे फिर से चलाना बेहद आवश्यक है. अजय भट्ट ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अनुरोध किया देहरादून एवं पंतनगर में पूर्व की भांति उड़ान योजना को प्रारंभ किया जाना चाहिए. ताकि दोनों मंडलों में हवाई मार्ग से लोगों को सुगम यातायात मिल सके.