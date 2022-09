नैनीताल: ज्योलीकोट क्षेत्र में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई (bus accident in Jyolikot area Nainital) है. इस हादसे में 6 से ज्यादा यात्रियों के घायल होने की सूचना (Several people injured in bus accident)है. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पहाड़ी से टकराई और फिर खाई में लुढ़क गई. गनीमत रही कि बस एक पेड़ पर फंस गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है.

जानकारी के मुताबिक से हल्द्वानी से अल्मोड़ा जा रही बस UK04TA0954 अनियंत्रित होकर ज्योलीकोट इलाके में दोगांव के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में पलट गई, बस में सवार 35 पर्यटकों में से करीब 6 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा रेस्क्यू कर घायलों को खाई से बाहर निकाल कर हल्द्वानी के हायर सेंटर उपचार के लिए ले जाया गया है.

ज्योलीकोट में पहाड़ी से टकराकर खाई में लुढ़की बस

जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शी दीपिका ने बताया कि ड्राइवर बस को तेज रफ्तार से ले जा रहा था. तभी उसका नियंत्रण खो गया और बस सीधे खाई में जा गिरी और पलटते हुए पेड़ से अटक गई. यदि बस पेड़ से नहीं अटकती तो बड़ा हादसा हो सकता था. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना में कई लोगों के हाथ पांव टूट चुके हैं, जबकि कई लोगों को अन्य गंभीर चोटें लगी हैं, जिन्हें स्थानीय लोग अपने निजी वाहन से हल्द्वानी के हायर सेंटर उपचार के लिए ले गए.