हल्द्वानी: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने चुनावी जनसभा में भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया की 21 साल बाद भी भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड को बर्बाद कर यहां की जनता को छलने का काम कर रही है. उत्तराखंड के लिये केजरीवाल की 4 गारंटी योजना (Kejriwal 4 Guarantee Scheme) पर जनता वोट देगी.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा केवल सैनिकों के नाम पर वोट बैंक (vote in the name of soldiers) की राजनीति कर रही है. सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) में ही पूर्व सैनिक को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित (CM face announced) किया है. बता दें कि मनीष सिसोदिया 4 दिन के कुमाऊं दौरे पर हैं.

मनीष सिसोदिया का बीजेपी-कांग्रेस पर हमला

इस दौरान मनीष सिसोदिया भीमताल, भवाली और अल्मोड़ा में आम जनता के साथ बातचीत करेंगे और कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके दौरों से यह साफ लग रहा है कि इस बार उत्तराखंड की जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है.