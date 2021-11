हल्द्वानी: देहरादून में सैन्य धाम निर्माण (Military Dham construction in Dehradun) को लेकर पूरे प्रदेश में शहीद सम्मान यात्रा (Shaheed Samman Yatra) किया जा रहा है. इस यात्रा के तहत शहीदों के आंगन से मिट्टी उठायी जा रही है. इस मिट्टी को सैन्य धाम निर्माण से लगाया जा सके. इसी क्रम में हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में नैनीताल जनपद के करीब 60 शहीद परिवारों को सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी (Sainik Welfare Minister Ganesh Joshi) ने सम्मानित किया और शहीदों को श्रद्धांजलि (Tribute to martyrs) दी.

हल्द्वानी के रामलीला मैदान में शहीद सम्मान यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें नैनीताल जिले से भारी संख्या में सैनिक परिवारों के साथ-साथ सैनिक और पूर्व सैनिक शामिल हुए. कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया. जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों की वीरांगनाओं और उनके परिवारों को शॉल ओढ़ाकर और ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया.

शहीद सम्मान यात्रा

मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वह पूर्व सैनिक और सैनिकों का सम्मान करना जानते हैं. उनके पास सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखंड विभाग (Department of Sainik Welfare and Rehabilitation Uttarakhand) भी हैं. ऐसे में सैनिकों को सम्मान देना उनकी और सरकार की प्राथमिकता है. इसी के तहत प्रधानमंत्री ने देहरादून में पांचवें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाने की घोषणा की है. जिसके लिए पूरे प्रदेश के 1,734 शहीदों के आंगन से मिट्टी उठाए जाने का काम चल रहा है. सैनिक धाम निर्माण में शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी (Soil brought from the martyrs' courtyard) को लगाया जाएगा.

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा शहीद सम्मान यात्रा के तहत शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है. उनके परिवारों को याद करने का काम किया जा रहा है. सरकार की मंशा है कि शहीद और उनके परिवार को सम्मान मिले, इसको लेकर वह इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं. सरकार आगे भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर शहीदों के परिवार के साथ-साथ पूर्व सैनिकों को भी सम्मान देने का काम करेगी.

उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को हल्द्वानी से शहीदों की आंगन की मिट्टी को हरिद्वार ले जाया जाएगा. जिसके बाद उसको 7 नवंबर को देहरादून ले जाया जाएगा. उन्होंने कहा देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम को भव्य बनाया जाएगा. इसमें शहीदों के सम्मान के साथ-साथ सेना के सभी शस्त्रों का भी संग्रहालय बनाया (Army museum to be built in Dehradun) जाएगा. विभिन्न युद्ध का संग्रहालय में विवरण भी दिखाया जाएगा.