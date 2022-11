हरिद्वार: सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी (fake id on social media) बनाकर लोगों से अभद्रता और पैसे मांगने जैसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं. कनखल थाना क्षेत्र के एक युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है. इंस्टाग्राम पर एक युवती के नाम से फर्जी आईडी बनाकर कनखल क्षेत्र के युवक से अभद्रता करते हुए हत्या (Threatening to kill by making fake ID) की धमकी देने का मामला सामने आया है.

कनखल थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तरुण सिंह धनखड़ निवासी शुभम विहार गुरुकुल कांगड़ी कनखल ने शिकायत देकर बताया कि इंस्टाग्राम पर कनक शर्मा के नाम से तीन माह पुरानी फर्जी आईडी बनाई हुई है. इस आईडी से पिछले दिन से उसके साथ गलत-गलत मैसेज कर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए झूठे आरोप लगाते हुए हत्या की धमकी दी जा रही है. आरोप है कि इस आईडी का स्क्रीन शॉट एक महिला के नाम से बनी इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर सभी को टैग करते हुए सार्वजनिक किया जा रहा है.

कनखल थानाध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है. तहरी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जल्दी जांच पूरी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

एक और मामले में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र से डेढ़ माह पूर्व लापता हुई महिला का कोई सुराग नहीं लग पाया है. पुलिस ने अब इस मामले में गुमशुदगी को अपहरण में तरमीम कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, सिडकुल पुलिस ने भी एक किशोरी के अपहरण का मामला दर्ज किया है. कोतवाली ज्वालापुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुभाष नगर निवासी महिला मनरीत कौर बीते नौ अक्तूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी. महिला के पति चिरंजीव सिंह की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुगदी का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी. सभी संभावित स्थानों पर पुलिस ने तलाश की, मगर कुछ पता नहीं चल पाया. ढूंढने में विफल रही पुलिस ने अब गुमशुदगी को डेढ़ माह से अधिक का समय बीतने पर अपहरण में तब्दील कर तलाश शुरू कर दी है. ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया कि महिला की तलाश की जा रही है.

वहीं, सिडकुल थाना क्षेत्र से किशोरी को बहला-फुसलाकर युवक अपहरण कर ले गया. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर युवक के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है. सिडकुल पुलिस के मुताबिक, रावली महदूद में किराये पर रहने वाले मूल रूप से उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि निशा पाल निवासी काकरा मउ पोस्ट काला बहादुरपुर जिला सीतापुर का उनके घर आना-जाना था. आरोप है कि 12 नवंबर को वह कुछ काम से अपने गांव चला गया. जिसका फायदा उठाकर निशा पाल ने उसकी 15 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया. सभी जगहों पर किशोरी की तलाश की, मगर कुछ पता नहीं चल पाया. सिडकुल थाना प्रभारी प्रमोद कुमार उनियाल ने बताया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया जाएगा.