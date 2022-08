रुड़की: झबरेड़ा थाना क्षेत्र के साबतवाली गांव में दो पक्षों में जमीनी विवाद (land dispute in sabatwali village) हो गया. इस विवाद में दोनों पक्षों में लाठी-डंडे और ईंट पत्थर चले. इस झगड़े में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल (7 people injured in land dispute dispute ) हो गए. घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है. जिसे अस्पताल के चिकित्सकों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है. साथ ही सभी घायलों का उपचार सिविल अस्पताल (injured were admitted to the civil hospital) में किया जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सबतवाली गांव निवासी रविन्द्र कुमार के पिता लाल सिंह की साल 2012 में मौत हो गई थी. लाल सिंह ने साल 1993 में अपनी 2 बीघा जमीन मुजफ्फरनगर निवासी रूपचंद को 15 हजार रुपये में ठेके पर दी थी. जिसके करीब 10 साल बाद रूप चंद का देहांत हो गया. वहीं, पीड़ित नीटू कुमार और सचिन कुमार का आरोप है कि रूप चंद के ससुराल वाले उनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है.

नीटू कुमार का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन की चारों तरफ की बाउंड्री वॉल की हुई थी. जिसको कब्जाधारियों ने रविवार की सुबह तोड़ दिया. जिस पर नीटू कुमार के परिवार ने उसका विरोध किया गया. जिसे लेकर दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई. उसके बाद लाठी-डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे. इस झगड़े में दोनों पक्षों के पारुल, रोहित, कासो देवी, अभिषेक, रीना, अंजना और कमलेश घायल हुए हैं. वहीं, घायलों में कमलेश की हालत गंभीर बनी हुई है. जिसे अस्पताल के चिकित्सकों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है.

वहीं, दूसरे पक्ष के सचिन नाम के युवक का कहना है कि विवाद रास्ते को लेकर हुआ है. सचिन का कहना है कि ये लोग अपनी गाय को लेकर आ रहे थे. उसी दौरान उनपर हमला हुआ है. उनका कहना है कि कई बार उनके साथ ये लोग झगड़ा कर चुके हैं. मामले में झबरेड़ा थानाध्यक्ष संजीव थपलियाल ने बताया दो पक्षों में रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ है. जिसमें दो लोग घायल हुए हैं. दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही मामले की जांच की जा रही है.