हरिद्वार: सड़क पर बने हुए गड्ढे और टूटी फूटी सड़क के चलते हरिद्वार में हर रोज एक्सीडेंट (road accident in haridwar) हो रहे हैं. जिससे स्थानीय लोग, पर्यटक और व्यापारी वर्ग काफी परेशान हैं. हरिद्वार में बदहाल सड़कों (Bad road in Haridwar) को लेकर व्यापारियों ने सड़क पर बैठकर (traders protest regarding bad road in Haridwar) प्रदर्शन. साथ ही व्यापारियों ने जल्द से जल्द सड़क सही कराए जाने की मांग की है.

व्यापारियों का आरोप है सड़क को कोई भी विभाग बनाने के लिए तैयार नहीं है. लोक निर्माण विभाग इसे नगर निगम की सड़क बताता है. निगम नगर इसे लोक निर्माण विभाग की सड़क बताता है. सड़क खराब होने के चलते बने गड्ढों से यहां पर रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं. यहां तक कि बच्चों से भरी रिक्शा और यात्रियों से भरी ई रिक्शा तक इन गड्ढों में पलट चुकी हैं. एक महिला का पैर तक टूट गया, मगर इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

व्यापारी भोला शर्मा का कहना है कि अब जनता को सड़क पर बैठकर ही सड़क को बनवाना पड़ेगा. अब ऐसे दिन आ गए हैं क्योंकि कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है. भोला शर्मा का कहना है कि बीजेपी की सरकार होने के बावजूद कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है. यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है.

व्यापारी राजू मनोचा का कहना है कि यह सड़क 20 साल पहले बनी थी. अब इसकी लीपापोती की गई है. रातों-रात बजरी डाल कर चले गए. जिससे हालात और बिगड़ गये हैं. आज इस सड़क के बीच बिजली के पाइप दिखाई दे रहे हैं. वन वे ट्रैफिक के चलते इस रोड पर ऑटो रिक्शा और बैटरी रिक्शा के बहुतायत में चलने से भी परेशानी खड़ी हो रही है. सड़क पर गड्ढे बने हैं.