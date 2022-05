हरिद्वारः उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) के लिए किए जा रहे पंजीकरण को 25 मई तक बंद (Chardham Yatra registration closed till May 25) कर दिया है. सरकार चारों धामों में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित (Number of pilgrims in the four dhams) कर रही है. जिसके तहत 25 मई तक रजिस्ट्रेशन फुल होने के कारण नए पंजीकरण नहीं किए जा रहे हैं. वहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं होने से श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

चारधाम में श्रद्धालुओं की व्यवस्था सुचारू करने के लिए प्रदेश सरकार ने चारों धामों में यात्रियों की संख्या निर्धारित की है. जिस कारण 25 मई तक रजिस्ट्रेशन के स्लॉट फुल हो चुके हैं. वहीं, यात्रियों को पंजीकरण नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है. जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि 25 मई तक बदरीनाथ और 14 जून तक केदारनाथ धाम के स्लॉट बुक हैं.

चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन बंद.

ये भी पढ़ेंः Chardham Yatra: 7 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम में टेका मत्था, 49 यात्रियों की मौत, CM ने की ये अपील

वहीं दूसरी तरफ नाराज यात्रियों का कहना है हजारों रुपए खर्च कर चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे हैं. ऐसे में पंजीकरण बंद हैं जिससे उन्हें या तो अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे या भगवान के दर्शन करे बिना ही वापस लौटना पड़ेगा. बता दें कि 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी. अभी तक 7 लाख 7 हजार से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं. सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ में पहुंचे हैं, जहां 2 लाख 36 हजार (2,36,669) तीर्थयात्री बाबा केदार का आशीर्वाद ले चुके हैं.