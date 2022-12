हरिद्वार: कनखल में युवक का मोबाइल छीनने वाले चार आरोपी (Mobile thief arrested in Haridwar) ज्वालापुर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं. आरोपियों के पास से छीना गया मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद (Mobile and bike recovered from the accused ) कर ली गई है. आरोपी चोरी की बाइक से मोबाइल छीनने की घटना को अंजाम देते थे. चारों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है.

जानकारी के अनुसार 19 दिसंबर को बैरागी कैंप कनखल निवासी चिंटू से तीन बाइक सवार मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए थे. इसके अलावा अलग-अलग जगह से भी मोबाइल फोन छीनने की घटना को अंजाम दिया गया. एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने टीम गठित कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू की. कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया अलग अलग जगह से छीने गए चार मोबाइल और घटना में प्रयुक्त चोरी की बाइक के साथ आरोपी मोहसिन उर्फ हाथी, शादाब, सावेज, दिलशाद निवासी गाडोवाली थाना पथरी को गिरफ्तार कर लिया गया है. जिसके बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार: सिडकुल पुलिस ने स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से 8.25 ग्राम स्मैक बरामद हुई है. एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. शुक्रवार तड़के पुलिस गश्त करते हुए केविन केयर तिराहे के पास पहुंची. जहां एक व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत होने पर रुकने का इशारा किया, लेकिन वह पुलिस को देखकर भागने लगा. घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया. तलाशी लेने पर आरोपी के पास से स्मैक बरामद हुई.