हरिद्वार: कनखल थाना क्षेत्र में चोरों ने आतंक (Terror of thieves in Kankhal police station area) मचाया हुआ है. ऐसे ही एक कार चोर को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर उससे चोरी की कार बरामद कर ली है. पुलिस ने सड़क चलते लोगों से मोबाइल छीनने वाले दो शातिर झपट्टामारों को भी गिरफ्तार (Two vicious snatchers arrested ) किया है, जबकि इनका एक साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. झपट्टामारों से दो मोबाइल बरामद हुए हैं. पकड़े गए सभी आरोपियों को अप पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है.

हरिद्वार में पिछले कुछ दिनों से वाहन चोरों के साथ-साथ सड़क चलते लोगों से मोबाइल छीनने की घटनाओं में भी तेजी से इजाफा हुआ है. इन आरोपियों ने पुलिस की नींद उड़ाई हुई है. 2 दिन पहले एक वाहन चोर ने कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर में घर के बाहर खड़ी कार पर हाथ साफ कर दिया था, जिसमें मोहित भट्ट ने कनखल थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने 48 घंटे के भीतर रुद्रप्रयाग से कार चोर को गिरफ्तार किया है. साथ ही उसकी निशानदेही पर कार भी बरामद कर ली है.

पूछताछ में आरोपी ने बताया उसने यह कार मोहित को कुछ साल पहले बेची थी, मोहित ने कार अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं की थी. कार की एक चाभी भी उसके पास थी. उसने मोहित के घर के बाहर से कार को चोरी की. आरोपी पहाड़ों में शराब तस्करी का काम करता है. इस कार से भी शराब तस्करी की योजना बना रहा था.

वहीं, पुलिस ने सड़क चलते लोगों से मोबाइल छीनने वाले दो शातिर झपट्टामारों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि इनका एक साथी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है.झपट्टामारों से दो मोबाइल बरामद हुए हैं. पुलिस अब इनकी अपराधी कुंडली खंगाल रही है. इनके खिलाफ पूर्व में भी कई अभियोग पंजीकृत हैं. पकड़े गए दोनों आरोपी देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं. पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों को अप पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है.