रुड़की: पिरान कलियर दरगाह (Piran Kaliyar Dargah) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो (Video of Piran Kaliyar Dargah goes viral) शनिवार सुबह का बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में फर्जी खादिम और ठेकेदार दरगाह के चढ़ावे को लेकर आपस में झगड़ (Khadim and contractor clashed) रहे हैं. जिससे बाहर से आने वाले जायरीनों को भी शर्म से मुंह छुपाना पड़ रहा है. इससे पहले भी दरगाह के कई मामले सामने आ चुके हैं.

दरअसल, मामला एक वायरल वीडियो (Video of Piran Kaliyar Dargah goes viral) का है. वायरल वीडियो में फर्जी खादिम और ठेकेदार आपस में झगड़ रहे हैं. बताया जा रहा है कि दरगाह में जो चढ़ावा आता है उसी को लेकर दोनों आपस में झगड़ (Khadim and contractor clashed) रहे हैं. वहीं, ऐसे खादिमों ने दरगाह को एक तरह से चौपाल बना कर रख दिया है. आए दिन फर्जी खादिमों व ठेकेदार के बीच कोई ना कोई मामला देखने को मिल रहा है. मगर आज तो हद हो गई. साबिर पाक के आस्ताने पर फर्जी खादिम व ठेकेदार आपस में भिड़ने लगे.

कमाई को लेकर भिड़े फर्जी खादिम और ठेकेदार

दरगाह साबिर पाक में आस्था रखने वाले जायरीनों ने मुंह छुपाना शुरू कर दिया. बताया गया कि इस दौरान खूब जोर से चिल्ला-चिल्ला कर यह लोग पूरे दरबार को सर पर उठा रहे थे. वहीं खड़े जायरीन इनके मुंह को देख रहे थे. हैरत की बात ये है कि यह सब उस समय हुआ जब दरगाह कार्यालय के कार्यवाहक व सफाई व्यवस्था को देखने वाले सुपरवाइजर खड़े हुए थे. अब देखना यह है कि कार्यवाहक इन फर्जी खादिमों व ठेकेदार के बीच हुई झड़प को लेकर क्या कार्रवाई करते हैं.