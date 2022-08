हरिद्वार: सिर्फ शक की बिनाह पर तीन दोस्तों ने अपने ही एक दोस्त की न केवल हत्या (Three friends killed their own friend in Haridwar) कर दी. बल्कि उसके शव को गंगा में भी बहा दिया. पथरी थाना पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. वहीं गोताखोरों को गंगा में उतार कर शव की तलाश की जा रही है.

पथरी थाना पुलिस (Pathri Thana Police) से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम शाहपुर के रहने वाले चार युवक दोस्त थे. लेकिन एक बार एक दोस्त के मामा की शराब पकड़े जाने के बाद दोस्त पर ही शराब पकड़वाने का आरोप लगा. तब से तीन दोस्तों की चौथे दोस्त से रंजिश हो गई. बताया जा रहा है इसी पुरानी रंजिश के चलते मंगलवार देर रात पकड़े गए तीन आरोपी मृतक अभिषेक को पीटने बिशनपुर कुंडी स्थित गंगा घाट की तरफ गए. जहां मार पिटाई के दौरान ज्यादा चोट लगने से अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई. जिसके बाद तीनों आरोपियों ने उसके शव को उठाकर गंगा की लहरों में फेंक दिया. घटना के बाद तीनों मौके से फरार हो गए.

मामले में परिजनों द्वारा आज सुबह दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने इस मामले में शुभम, रोहित और कृष्णा को हिरासत में लिया है. तीनों से इस संबंध में पूछताछ की जा रही है. तीनों ने इस बात को कबूल किया कि उनकी मंगलवार रात अभिषेक से कहासुनी हुई थी. जिसके बाद हुई मारपीट में अभिषेक मर गया. उन तीनों ने ही उसे उठाकर गंगा में फेंक दिया.

जल पुलिस कर रही शव की तलाश: बरसात का मौसम होने के कारण गंगा में इन दिनों पानी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है. साथ ही गंगा में रेत अधिक होने के कारण भी जेल पुलिस की मुश्किल थोड़ी बढ़ रही है. पथरी पुलिस ने गोताखोरों की कई टीमों को गंगा में उसी स्थान पर उतारा है जहां पर आरोपियों ने शव को फेंकने की बात कही, मगर अभी तक शव का कुछ पता नहीं चला है.

पकड़ी गई थी शराब की भट्टी: पूर्व में पथरी थाना पुलिस ने अवैध रूप से संचालित हो रही एक शराब की भट्टी को पकड़ा था. इस मामले में पुलिस ने भट्टी संचालित करने वाले को भी गिरफ्तार किया था. बताया जा रहा है कि यह भट्टी तीनों आरोपियों में से एक आरोपी के मामा की थी. पुलिस द्वारा पकड़े जाने का शक तीनों को अभिषेक पर ही था. जिस बात को लेकर इनके बीच पिछले कुछ समय से रंजिश चली आ रही थी.

अभिषेक पर भी दर्ज है कई मुकदमें: अभिषेक के खिलाफ पथरी थाना में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अभिषेक चाकू रखने का शौकीन था. जरा जरा सी बात पर वह चाकू निकाल लिया करता था. पूर्व में भी उसके पास मिले चाकू के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

पथरी थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार का कहना है कि तीन युवकों पर अपने ही एक पुराने दोस्त की हत्या कर गंगा में फेंकने का आरोप लगा है. फिलहाल तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. साथ ही जिस स्थान पर मृतक को फेंकने की बात सामने आई है. उस स्थान पर भी जल पुलिस की कई टीमों को गंगा में उतारा गया है लेकिन अभी तक शव का कुछ पता नहीं चल पाया है. पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.