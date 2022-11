हरिद्वार: धर्मनगरी में पुलिस एक्शन मोड (Haridwar police in action) में आ गई है. हरिद्वार पुलिस जेल में रहकर 50 लाख की फिरौती मांगने वाले 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई (Action on those who demand ransom from jail) की है. पुलिस ने बिजनौर के पांचों बदमाशों पर गैंगस्टर की धारा (Gangster section on five miscreants of Bijnor) लगाई है. जबकि, दो शराब तस्करों के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, मारपीट के दौरान राज मिस्त्री की मौत होने के मामले में पुलिस ने रुड़की तहसील में तैनात एक पटवारी व उसके परिजनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा (Case of culpable homicide against Patwari) दर्ज कर लिया है. मामला ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सुभाषनगर का है.

5 बदमाशों पर गैंगस्टर: कोतवाली ज्वालापुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुछ माह पहले मोरा तारा ज्वैलर्स शोरूम स्वामी से 50 लाख रुपये फिरौती मांगी गई थी. पुलिस ने फिरौती मांगने वाले बिजनौर के पांच बदमाशों को गिरफ्तार कर ‌जेल भेज दिया था. अब जेल में बंद पांचों बदमाशों पर गैंगस्टर लगाई गई है. कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया फिरौती के आरोपी प्रदीप, सचिन प्रजापति, कौशल, अरुण निवासीगण ग्राम नवादा चौहान नैहटोर बिजनौर, अंकुर निवासी ग्राम फिना थाना शिवाला कला बिजनौर के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है. शराब तस्कर जगपाल और धर्मेंद्र निवासीगण मोहल्ला कैथवाड़ा पर गैंगस्टर लगाई गई है. उन्होंने कहा अभी भी इलाके के सभी बदमाशों की सूची तैयार की जा रही है.

पटवारी व उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज: पिरान कलियर के गुम्मावाला माजरी गांव निवासी गुलशेर राजमिस्त्री का काम करता था. कुछ दिन पहले गुलशेर ने रुड़की तहसील में तैनात पटवारी धर्मेन्द्र यादव के मकान बनाने का कार्य सुभाषनगर ज्वालापुर में ठेके पर लिया. आरोप है कि काफी काम होने के बावजूद पटवारी पेमेन्ट नहीं दे रहा था. जिसको लेकर गुलशेर काफी दिनों से परेशान चल रहा था. बीते 9 नवंबर को गुलशेर मजदूरों के साथ काम करने पटवारी धर्मेंद्र के घर गया. दोपहर के समय मजदूरों ने गुलशेर के चाचा अब्बास को फोन कर बताया कि पैसे मांगने पर धर्मेंद्र उसके बेटे और भाई ने गुलशेर को कमरे में बंद कर मारपीट की. उसे घायल हालत में छोड़ दिया है.

वहीं, आनन-फानन में परिजन सुभाष नगर पहुंचे. घायल अवस्था में गुलशेर को अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने गुलशेर को मृत घोषित कर दिया. मौत के बाद मृतक के परिजनों ने कई बार कोतवाली ज्वालापुर पुलिस के चक्कर लगाए ताकि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा हो सके, लेकिन पुलिस इस मामले में अब तक हीला हवाली करती आ रही थी. ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी आरके सकलानी ने बताया राजमिस्त्री गुलशेर के चाचा अब्बास की तहरीर पर पटवारी धर्मेंद्र यादव व उसके बेटे और भाई के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. छानबीन कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

जगजीतपुर क्षेत्र में कार चोरी: गुरुवार देर रात मोहित भट्ट निवासी बैंजी कांडई जिला रुद्रप्रयाग हाल निवासी फुटबॉल ग्राउंड राज बिहार जगजीतपुर ने अपनी कार रोजाना की तरह घर के बाहर गली में खड़ी की थी. कई दिन से कार गली में ही खड़ी हो रही थी. जब शुक्रवार की सुबह कार ले जाने के लिए आए तो वह गायब मिली. आसपास कार की काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया. जिसके बाद पुलिस को मामले में तहरीर दी. कनखल थानाध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान ने बताया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. चोरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.