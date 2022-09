रुड़की: भगवानपुर थाना क्षेत्र में चुड़ियाला मार्ग पर एक तेज रफ्तार पिकपअ वाहन ने बाइक को टक्कर(road accident in roorkee) मार दी. हादसे में बाइक सवार की मौत(Bike rider died in a road accident) हो गई. हादसे के बाद वाहन चालक अपना वाहन को छोड़कर मौके से फरार(Pickup driver absconded from the spot) हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. साथ ही पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में लिया है.

जानकारी के मिताबिक शिवपुर, थाना देवबंद, जनपद सहारनपुर निवासी सोनू शुक्रवार को बाइक से किसी काम के सिलसिले में भगवानपुर कस्बे में आया था. दोपहर करीब एक बजे वह बाइक से वापस जा रहा था, जैसे ही उसकी बाइक खेलपुर-मोहितपुर गांव के पास पहुंची तो सामने से आ रही एक पिकअप वाहन ने उसे टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके की तरफ दौड़ पड़े, ग्रामीणों को आता देख आरोपी चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया.

ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत घायल को सिविल अस्पताल भिजवाया. जहां चिकित्सकों ने घायल को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. साथ ही घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है.

भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया पुलिस को इस मामले में अभी तक तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी. वाहन नंबर के आधार पर चालक की तलाश की जा रही है.