हरिद्वार: श्यामपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहा है. हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे (Haridwar Najibabad Highway) पर गेंड़ीखाता के पास कार दुर्घटना में महिला सहित 3 लोगो की मौके पर ही मौत (3 people died on the spot) हो गई. हरिद्वार से नजीबाबाद की ओर जाते समय कार कंटेनर के पीछे से टकरा गई (Car collides with the back of the container). दुर्घटना इतनी जबरदस्ती की पुलिस को भी क्षतिग्रस्त वाहन से शवों को निकालने के लिए वाहन को काटना पड़ा. सभी शवों को जिला चिकित्सालय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

बताया जा रहा है कि तीन वैगनआर कार सवार बिजनौर की ओर जा रहे थे. जैसे ही उनकी गाड़ी गेंड़ीखाता के पास ही पहुंची थी कि कार आगे चल रही कंटेनर से जा टकराई. कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक को ब्रेक लगाने का भी मौका नहीं मिला और कार पीछे से कंटेनर में अंदर जा घुसी.

ये भी पढ़ें: रामनगर में ट्रक के पीछे टकराई बाइक, एक की मौत, दूसरा गंभीर घायल

अंधेरा होने के कारण काफी देर तक तो राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं हो पाया. राहगीरों ने इसकी जानकारी श्यामपुर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची. पुलिस ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त गाड़ी को काटकर कंटेनर से बाहर निकाला. जिसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया.

थानाध्यक्ष श्यामपुर ने कहा सभी मृतक बिजनौर के रहने वाले हैं. मृतकों की पहचान प्रमोद (38 वर्ष) उसकी पत्नी नीतू (35 वर्ष) और साला रोहित (32 वर्ष) के रूप में हुई हैय प्रारंभिक जांच में पता लगा है कि वैगनआर कार काफी तेज रफ्तार में थी, जो आगे जा रहे कंटेनर से पीछे से जाकर टकरा गई. इस दुर्घटना में अगली सीट पर जीजा साले बैठे हुए थे. जबकि पिछली सीट पर मृतक की पत्नी बैठी थी.