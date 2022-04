देहरादून: महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेट्टा डिसूजा (National President of Mahila Congress Netta DSouza)के निर्देश पर उत्तराखंड प्रभारी परमिंदर कौर ने प्रदेश अध्यक्ष समेत चार वरिष्ठ उपाध्यक्षों के पद को यथावत रखते हुए महिला कांग्रेस कार्यकारिणी (Uttarakhand Mahila Congress executive dissolved) भंग कर दिया है. इसके साथ ही महिला कांग्रेस ने जानकारी दी कि जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा.

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला (State President of Mahila Congress Jyoti Rautela) ने कहा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव से प्राप्त पत्र के बाद प्रदेश अध्यक्ष व चार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद को यथावत रखते हुए सभी प्रदेश, जिला, नगर व ब्लॉक महिला कांग्रेस कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है. महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन (Formation of new executive of Mahila Congress) शीघ्र किया जाएगा. ज्योति रौतेला ने कहा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सभी महिलाएं एकजुट होकर संगठन के लिए काम करेंगी. अगर महिलाएं ठान ले तो बहुत से परिवर्तन समाज में आ सकते हैं.

ये भी पढ़ें: ऋषिकेश में गाडूघड़ा की हुई भव्य पूजा, कैबिनेट मंत्री और मेयर ने भी किए दर्शन

बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के परिणाम को गंभीरता से लेते हुए आईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा के निर्देश पर उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और चार वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन, अलका पाल, भागीरथी बिष्ट और आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा को छोड़कर बाकी सभी स्तरों की कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है.