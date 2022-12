पिथौरागढ़ दौरा पर ए सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरा पर ए सकदन. उम्मीद च कि जल्द ही पीएम मोदी उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला कु दौरा करला. यख पीएम मोदी धारचूला का नारायण आश्रम जाला (PM Narendra Modi will visit Narayan Ashram). दगड़ा मा ही पीएम मोदी चीन सीमा (China border in Uttarakhand) स लग्यां इलाकों मा विकास कार्यूं की भी समीक्षा करला.

राज्यपाल से मिलीन राष्ट्रीय महिला आयोगै अध्यक्ष: राष्ट्रीय महिला आयोगै अध्यक्ष रेखा शर्मा आज देहरादून पौंछिन. ज्यां का बाद रेखा शर्मा न राजभवन मा राज्यपाल गुरमीत सिंह दगड़ि मुलाकात करी. ये दौरान द्वी यूं का बीच महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न विषयूं पर विस्तृत चर्चा ह्वे. राज्यपाल न बोली महिला स्वयं सहायता समूहूं का उत्पादूं थै सही मार्केट और ऊंकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग मा सहायता करे जौ.

एसजीटी विश्वविद्यालय मा सीएम धामी कु व्याख्यान: आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा (CM Dhami on Haryana tour) का गुरुग्राम दौरे पर रैन. यख सीएम धामी न एसजीटी विश्वविद्यालय बुधेरा (CM Dhami reached SGT University) मा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से राष्ट्र निर्माण' विषय पर आयोजित कार्यक्रम मा प्रतिभाग करी. ये दौरान सीएम धामी न नई शिक्षा नीति (CM Dhami on new education policy) थै लेकी विस्तार से अपणा विचार रखीन. अपणा व्याख्यान मा सीएम धामी न मातृ और क्षेत्रीय भाषा पर जोर दैणै बात बोली.

13 IAS अफसरुं थै मिली प्रमोशन: नया साल से पैली उत्तराखंड सरकार का कई आईएएस अधिकारियूं थै प्रमोशन कु तोहफ मिल गी. 2010 से 2014 तक का 13 आईएएस अधिकारियूं थै प्रमोट किये गी. प्रमोशन पौंण वाला अधिकारियूं मा योगेंद्र यादव, उदय राज सिंह, के देवकृष्ण तिवारी, उमेश नारायण पांडे राजेंद्र, ललित मोहन रयाल, कमेंद्र सिंह,हरीश चंद्र कांडपाल,विनीत तोमर, मनोज गोयल, रोहित मीणा और संजय कुमार शामिल छन.

ऋषिकेश मा होला जी20 का द्वी कार्यक्रम: भारत मा अबरी जी20 की बैठक आयोजित होली. यां का बाद अब 2023 मा पैली बार भारत जी20 देशूं की शिखर बैठक (G20 Summit) आयोजित कन्न वालू च. देशभर मा 200 से अधिक जगहूं पर G20 की बैठक होली. यां मा उत्तराखंड का ऋषिकेश मा भी जी20 का द्वी कार्यक्रम आयोजित होला. जी20 का कार्यक्रमूं थै लेकी सरकार और बीजेपी युद्ध स्तर से तैयारी कन्नी च.

अंकिता भंडारी का परिजनूं थै हाईकोर्ट बटी झटका: अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला मा उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) न सीबीआई जांचै मांग (CBI probe in Ankita murder case) कन्न वाली याचिका थै निरस्त करेली. उत्तराखंड हाईकोर्ट न बोली एसआईटी ये मामलै सही जांच कन्नी च. एसआईटी कै भी वीआईपी थी नी बचौणी च. ज्या का कारण या याचिका निरस्त करे जांदी. हाईकोर्ट का ये फैसला का बाद अंकिता भंडारी का परिजनूं थै झटका लगी.

केदारनाथ मा ITBP का जवानूं का हाथूं मा मंदिरै सुरक्षा: विश्व विख्यात केदारनाथ धामै सुरक्षा की जिम्मेदारी अब आईटीबीपी थै सौंपे गी. आईटीबीपी का जवान आधुनिक हथियारुं से लैस ह्वे की मंदिरै सुरक्षा मा तैनात भी ह्वे गीन. फिलहाल, केदारनाथ मा आईटीबीपी का तीस जवान सुरक्षा व्यवस्था मा तैनात छन. उत्तराखंड पुलिस का भी 20 जवान केदारनाथ धाम मा तैनात छन. यू सभी जवान अप्रैल मैना तक केदारनाथ धाम मा राला.

मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल: मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन होंण वालू च. विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक होलू. मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल कु शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. मसूरी मा विंटर लाइन कार्निवालै तैयारी जोरों शोरों से चन्नी छन. पर्यटक विभाग और प्रशासन लगातार तैयारियूं मा जुट्यां छन. बथै द्या कोरोना का कारण पिछला द्वी साल का कारण मसूरी मा विंटरलाइन कार्निवाल (Mussoorie Winterline Carnival) कु आयोजन नी ह्वे छौ.

नया साल का जश्न थै लेकी रेड अलर्ट: राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व मा नये साल और थर्टी फर्स्ट का जश्न (thirty first and new year celebrations) थै लेकी रेड अलर्ट जारी करे गी. दगड़ा मा ही वन कर्मियूं की छुट्टी भी रद्द करे गीन. ये दौरान हाथी और डॉग स्क्वायड का माध्यम से भी वन इलाकू मा गश्त किये जांणी च. वन सीमा पर भी लागातार ई सर्विलांस सिस्टम से भी नज़र रखे जांणी च. दरअसल, यूं क्षेत्रूं मा अपराधियूं और शिकार्यूं की घुसणौ आशंका बंणी रौंद, ज्या का कारण यू फैसला लिये गीन.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी.