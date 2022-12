पिथौरागढ़ दौरा पर ए सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरा पर ए सकदन. उम्मीद च कि जल्द ही पीएम मोदी उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला कु दौरा करला. यख पीएम मोदी धारचूला का नारायण आश्रम जाला (PM Narendra Modi will visit Narayan Ashram). दगड़ा मा ही पीएम मोदी चीन सीमा (China border in Uttarakhand) स लग्यां इलाकों मा विकास कार्यूं की भी समीक्षा करला.

सीएम धामी न इंटरनेशनल खिलाड़ियूं दगड़ि करी मॉर्निंग वॉक: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न आज ओएनजीसी अंबेडकर स्टेडियम (ONGC Ambedkar Stadium) कु दौरा करी. ये दौरान सीएम धामी न स्टेडियम मा अभ्यास कन्ना वाला राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ियूं दगड़ि जॉगिंग करी. सीएम धामी न युवाऊं थै खेल भावना से जोडन्नै सार्थक पहल का दगड़ा ही कई बिंदुओं पर भी बात (CM Dhami talked to the players) करी. ये दौरान सभी खिलाड़ी काफी खुश नजर ऐन.

अपणुं उत्तराखंड

मुख्यमंत्री आवास मा जनता मिलन कार्यक्रम: जन शिकायतू और समस्याऊं का निराकरण थै लेकी आज मुख्यमंत्री आवास का मुख्य सेवक सदन मा जनता मिलन कार्यक्रम कु आयोजन करे गी. यख सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami)न कार्यक्रम मा लोखूं की शिकाय और समस्याऊं थै गंभीरता से सुणी. सीएम धामी न मौका पर ही कई शिकायतूं और समस्याऊं कु निराकरण कन्ना निर्देश भी अधिकारियूं थै दिनीन. ये मौका पर मुख्यमंत्री न बोली जनता मिलन कार्यक्रम मा प्राप्त शिकायतूं की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से करे जाली.

सीएम धामी न खेली बैडमिंटन: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) न आज परेड ग्राउंड मा उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित अन्तर्विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता (Interdepartmental Badminton Competition ) कु शुभारंभ करी. ये दौरान सीएम धामी न खुद भी बैडमिंटन खेली खिलाड़ियूं कु हौंसला बढ़ै. या बैडमिंटन प्रतियोगिता 17 से 19 दिसम्बर तक चलली. ई प्रतियोगिता मा प्रदेशै 25 टीम हिस्सा लेंणी छन.

सीएम योगी से मिलिन देवप्रयाग विधानसभा का मेधावी छात्र: भारत दर्शन कार्यक्रम (Bharat Darshan Program) का दौरान देवप्रयाग विधानसभा का मेधावी छात्र आज लखनऊ (School children Devprayag assembly reached Lucknow) पौंछिन. जख सबी बच्चों न उत्तरप्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दगड़ि मुलाकात (School children of Devprayag met Yogi Adityanath) करी. ये दौरान योगी आदित्यनाथ न सबी छात्रूं कु गर्मजोशी से स्वागत करी. यां का बाद छात्रूं न यूपी विधानसभा मा भी समय बितै. 19 दिसम्बरौ यू छात्र आईआईटी कानपुर और अयोध्या जाला.

अंकिता हत्याकांड मा चार्जशीट तैयार: अंकिता भंडारी हत्याकांड का तीनूं आरोपियूं का खिलाफ एसआईटी न चार्जशीट तैयार करेली. अंकिता भंडारी हत्याकांड मा एसआईटी न 300 पन्नों की चार्जशीट तैयार करी. ई चार्जशीट मा आरोप्यूं का खिलाफ 302, 201 और 120B जन गम्भीर धारा लगये गीन. अब एसआईटी ये मामला मा 17 से 20 दिसम्बर तक कभी भी चार्जशीट कोर्ट मा दाखिल कर सकदी.

नया साल का जश्न थै लेकी रेड अलर्ट: राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व मा नये साल और थर्टी फर्स्ट का जश्न (thirty first and new year celebrations) थै लेकी रेड अलर्ट जारी करे गी. दगड़ा मा ही वन कर्मियूं की छुट्टी भी रद्द करे गीन. ये दौरान हाथी और डॉग स्क्वायड का माध्यम से भी वन इलाकू मा गश्त किये जांणी च. वन सीमा पर भी लागातार ई सर्विलांस सिस्टम से भी नज़र रखे जांणी च. दरअसल, यूं क्षेत्रूं मा अपराधियूं और शिकार्यूं की घुसणौ आशंका बंणी रौंद, ज्या का कारण यू फैसला लिये गीन.

मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल: मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन होंण वालू च. विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक होलू. मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल कु शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. मसूरी मा विंटर लाइन कार्निवालै तैयारी जोरों शोरों से चन्नी छन. पर्यटक विभाग और प्रशासन लगातार तैयारियूं मा जुट्यां छन. बथै द्या कोरोना का कारण पिछला द्वी साल का कारण मसूरी मा विंटरलाइन कार्निवाल (Mussoorie Winterline Carnival) कु आयोजन नी ह्वे छौ.

गत्ता का बंद डब्बों मा मिललू बदरीनाथ कु प्रसाद: औंण वाला समय मा बदरीनाथ धाम मा वैष्णो देवी मंदिरै तर्ज पर काम होलू. बदरीनाथ धाम मा भी औंण वाला समय मा गत्ता का बंद डब्बों मा मंदिर कु प्रसाद वितरित किये जालू. दगड़ा मा ही बदरीनाथ धाम मा सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादूं पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रालू. नगर पंचायत बदरीनाथै ऑनलाइन बैठक मा यू निर्णय लिये गी. नगर पंचायतै प्रभारी अधिकारी/एसडीएम कुमकुम जोशी की अध्यक्षता मा या बैठक आयोजित ह्वे, ज्या मा यां का अलावा कई और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये गीन.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी.