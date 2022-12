पिथौरागढ़ दौरा पर ए सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरा पर ए सकदन. उम्मीद च कि जल्द ही पीएम मोदी उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला कु दौरा करला. यख पीएम मोदी धारचूला का नारायण आश्रम जाला (PM Narendra Modi will visit Narayan Ashram). दगड़ा मा ही पीएम मोदी चीन सीमा (China border in Uttarakhand) स लग्यां इलाकों मा विकास कार्यूं की भी समीक्षा करला.

विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला मा कर्मचारियूं थै झटका: उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला मा 228 बर्खास्त कर्मचारियूं थै झटक लगी. सुप्रीम कोर्ट न बर्खास्त कर्मचारियूं की याचिका निरस्त करेली. हाईकोर्ट बटी विधानसभा अध्यक्ष का फैसला थै सही ठहरौण का बाद बर्खास्त कर्मचारियूं न सुप्रीम कोर्टै डबल बेंच मा एसएलपी दायर करी छै. जै थै सुप्रीम कोर्ट न लेंण से मना करेली. ज्या का बाद 228 बर्खास्त कर्मचारियूं थै झटका लगी.

अपणुं उत्तराखंड

अंकिता हत्याकांड मा ये हफ्ता दाखिल होली चार्जशीट: अंकिता भंडारी हत्याकांड का तीनूं आरोपियूं का खिलाफ ये हफ्ता चार्जशीट दाखिल करे जाली. अंकिता हत्याकांडै जांच कन्न वाली एसआईटी प्रमुख डीआईजी पी रेणुका देवी न बोली तीनी आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित का खिलाफ चार्जशीट लगभग पूरी ह्वे गी, एसआईटी ये हफ्ता ही कोर्ट मा चार्जशीट दाखिल करे जाली.

लोकसभा मा वन्य जीव संघर्ष कु मामला: उत्तराखंड मा दिनों वन्य जीव संघर्ष का मामला बढ़दा जांणा छन. राज्य सरकार से लेकी वन विभाग ये मामला मा लगातार कोशिशूं मा लग्यां छन. वन्य जीव संघर्ष का मामला मा आज गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत न लोकसभा मा जानकारी दिनी. गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत न बोली उत्तराखंड का ग्रामीण इलाकूं मा बाघ और गुलदार का हमला लगातार बढ़णा छन, ऊंन बथै अब तक उत्तराखंड मा वन्य जीव संघर्ष में 50 लोग मर गीन. तीरथ सिंह रावत न बथै हर साल वन्य जीव संघर्ष मा अनुमानित 70 फीसदी लोग बाघ का हमला मा घायल होंदन.

पंतनगर विवि का 'अश्लील डॉक्टरै' बढ़िन मुश्किल: पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय (Pantnagar Agricultural University) का डॉक्टर दुर्गेश कुमार छात्राओं से छेड़छाड़ (molestation of girl students) का मामला मा जेल मा बंद छन. आरोपी डॉक्टर पर पैली ही द्वी छात्राऊं न अश्लील हरकत और छेड़छाड़ कु मुकदमा दर्ज करयूं च. अब विवि की एक और छात्रा न डॉक्टर पर ट्विटर का जरिया छेड़छाड़ का आरोप लगैन. ज्या का बाद पोस्टौ संज्ञान लेकी पुलिस अब ये मामलै जांच मा जुट गी.

नया साल का जश्न थै लेकी रेड अलर्ट: राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व मा नये साल और थर्टी फर्स्ट का जश्न (thirty first and new year celebrations) थै लेकी रेड अलर्ट जारी करे गी. दगड़ा मा ही वन कर्मियूं की छुट्टी भी रद्द करे गीन. ये दौरान हाथी और डॉग स्क्वायड का माध्यम से भी वन इलाकू मा गश्त किये जांणी च. वन सीमा पर भी लागातार ई सर्विलांस सिस्टम से भी नज़र रखे जांणी च. दरअसल, यूं क्षेत्रूं मा अपराधियूं और शिकार्यूं की घुसणौ आशंका बंणी रौंद, ज्या का कारण यू फैसला लिये गीन.

मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल: मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन होंण वालू च. विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक होलू. मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल कु शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. मसूरी मा विंटर लाइन कार्निवालै तैयारी जोरों शोरों से चन्नी छन. पर्यटक विभाग और प्रशासन लगातार तैयारियूं मा जुट्यां छन. बथै द्या कोरोना का कारण पिछला द्वी साल का कारण मसूरी मा विंटरलाइन कार्निवाल (Mussoorie Winterline Carnival) कु आयोजन नी ह्वे छौ.

गत्ता का बंद डब्बों मा मिललू बदरीनाथ कु प्रसाद: औंण वाला समय मा बदरीनाथ धाम मा वैष्णो देवी मंदिरै तर्ज पर काम होलू. बदरीनाथ धाम मा भी औंण वाला समय मा गत्ता का बंद डब्बों मा मंदिर कु प्रसाद वितरित किये जालू. दगड़ा मा ही बदरीनाथ धाम मा सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादूं पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रालू. नगर पंचायत बदरीनाथै ऑनलाइन बैठक मा यू निर्णय लिये गी. नगर पंचायतै प्रभारी अधिकारी/एसडीएम कुमकुम जोशी की अध्यक्षता मा या बैठक आयोजित ह्वे, ज्या मा यां का अलावा कई और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये गीन.

जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी जनगणना: उत्तराखंड मा जनगणना अगला साल जनवरी मा शुरू ह्ले सकदी. जनगणनै 2021 की शुरुआत अप्रैल 2020 से होंण छै, लेकिन कोरोना का कारण या जमगणना रुक गी छै. अब भारत का महा रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से या प्रक्रिया दोबारा शुरू होंण वाली च. अबरी जनगणना डिजिटल होली. यां का तहत मोबाइल एप का माध्यम से जनगणना मा हिस्सा लिये जै सकलू. पैली बार डिजिटल मोड मा जनगणना होंणी.