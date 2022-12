पिथौरागढ़ दौरा पर ए सकदन पीएम मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी एक बार फिर से उत्तराखंड दौरा पर ए सकदन. उम्मीद च कि जल्द ही पीएम मोदी उत्तराखंड का कुमाऊं मंडल का पिथौरागढ़ जिला कु दौरा करला. यख पीएम मोदी धारचूला का नारायण आश्रम जाला (PM Narendra Modi will visit Narayan Ashram). दगड़ा मा ही पीएम मोदी चीन सीमा (China border in Uttarakhand) स लग्यां इलाकों मा विकास कार्यूं की भी समीक्षा करला.

दिल्ली मा भाजपा संगठनै महत्वपूर्ण बैठक: दिल्ली मा आज उत्तराखंड भाजपा संगठनै महत्वपूर्ण बैठक (Uttarakhand MPs meeting in Delhi) ह्वे. दिल्ली मा आयोजित बैठक मा लोकसभा, राज्यसभा का सबी सांसद मौजूद रैन. ईं बैठक मा सीएम धामी (CM Dhami will participate in Delhi meeting) न भी हिस्सा लिनी. बैठक मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी न भी शिरकत करी. भाजपा संगठनै या महत्वपूर्ण बैठक पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Former Chief Minister Ramesh Pokhriyal Nishank) का घौर पर ह्वे.

नार्को टेस्ट मामला मा सुणवै: अंकिता भंडारी हत्याकांड मा आरोपियूं का नार्को टेस्ट मामला थै लेकी आज कोर्ट मा सुणवै ह्वे. आज अंकिता भंडारी हत्याकांड का आरोपियूं न पौड़ी जेलर का माध्यम से नार्को टेस्ट थै 10 दिनौ समय मांगी. आरोप्यूं की सहमति का बाद ही SIT नार्को टेस्ट करै सकली. SIT न शुक्रवारौ कोटद्वार कोर्ट मा नार्को टेस्ट थै अर्जी दिनी छै, ज्या पर आज सुणवै ह्वे. दी थी, जिसकी सुनवाई आज सोमवार (12 दिसम्बर) को थी.

पंतनगर विवि का डॉक्टर थै पुलिस न करी गिरफ्तार: पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय मा छात्रा से छेड़छाड़ कन्न वाला आरोपी डॉक्टर थै पुलिस न टांडा बैरियर का नजदीक गिरफ्तार करेली. ज्या का बाद प्रदर्शनकारी छात्रूं न भी धरना प्रदर्शन समाप्त करेली. आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग थै लेकी यू छात्र धरना पर बैठ्यां छा. यां से पैली छात्रा की शिकायत पर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन न आरोपी डॉक्टर थै सस्पेंड करेली छौ.

फाटों जोन मा ट्री-हाउस कु शुभारंभ: उत्तराखंड का रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिम का फाटो जोन मा ट्री हाउस (Tree House in Phaton Zone) कु शुभारंभ होंण वालू च. फाटो जोन मा भोल बटी ट्री-हाउस कु शुभारंभ होलू. हेड ऑफ फॉरेस्ट विनोद कुमार सिंघल (Head of Forest Vinod Kumar Singhal) फाटो जोन मा ट्री-हाउस कु लोकार्पण (Inauguration of tree house in photo zone) करला. ट्री-हाउस का लोकार्पण से पैली ही बुकिंग शुरू ह्वे गीन.

भोल बंद रालू सुरकंडा देवी रोपवे: प्रसिद्ध सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मा रोपवे कु संचालन भोल बंद रालू. रोपवे का मरम्मत कार्य और मासिक चेकिंग का कारण यू निर्णय लिये गी. मंगलवार सुबेर 8 बजी बटी रोपवे कु संचालन फिर से शुरू कर दिये जालू. सुरकंडा देवी रोपवे प्लांट मैनेजर निजामुद्दीन सैफी न या जानकारी दिनी.रोपवे कु संचालन बंद होंण से श्रद्धालुऊं थै पैदल ही सुरकंडा देवी मंदिर पौंछण पड़लू.

नया साल का जश्न थै लेकी रेड अलर्ट: राजाजी टाइगर रिजर्व और कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व मा नये साल और थर्टी फर्स्ट का जश्न (thirty first and new year celebrations) थै लेकी रेड अलर्ट जारी करे गी. दगड़ा मा ही वन कर्मियूं की छुट्टी भी रद्द करे गीन. ये दौरान हाथी और डॉग स्क्वायड का माध्यम से भी वन इलाकू मा गश्त किये जांणी च. वन सीमा पर भी लागातार ई सर्विलांस सिस्टम से भी नज़र रखे जांणी च. दरअसल, यूं क्षेत्रूं मा अपराधियूं और शिकार्यूं की घुसणौ आशंका बंणी रौंद, ज्या का कारण यू फैसला लिये गीन.

मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल: मसूरी मा पांच दिवसीय विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन होंण वालू च. विंटर लाइन कार्निवाल कु आयोजन 26 से 30 दिसंबर तक होलू. मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल कु शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करला. मसूरी मा विंटर लाइन कार्निवालै तैयारी जोरों शोरों से चन्नी छन. पर्यटक विभाग और प्रशासन लगातार तैयारियूं मा जुट्यां छन. बथै द्या कोरोना का कारण पिछला द्वी साल का कारण मसूरी मा विंटरलाइन कार्निवाल (Mussoorie Winterline Carnival) कु आयोजन नी ह्वे छौ.

गत्ता का बंद डब्बों मा मिललू बदरीनाथ कु प्रसाद: औंण वाला समय मा बदरीनाथ धाम मा वैष्णो देवी मंदिरै तर्ज पर काम होलू. बदरीनाथ धाम मा भी औंण वाला समय मा गत्ता का बंद डब्बों मा मंदिर कु प्रसाद वितरित किये जालू. दगड़ा मा ही बदरीनाथ धाम मा सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादूं पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रालू. नगर पंचायत बदरीनाथै ऑनलाइन बैठक मा यू निर्णय लिये गी. नगर पंचायतै प्रभारी अधिकारी/एसडीएम कुमकुम जोशी की अध्यक्षता मा या बैठक आयोजित ह्वे, ज्या मा यां का अलावा कई और महत्वपूर्ण निर्णय भी लिये गीन.