देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) से मुलाकात की. इस दौरान ज्योतिराज सिंधिया और सीएम धामी ने राज्य में हवाई कनेक्टिविटी के संबंध में विस्तार से चर्चा (Detailed discussion regarding air connectivity) की.

सीएम ने कहा पिथौरागढ़ में फिक्स विंग कनेक्टिविटी की आवश्यकता (Need for fix wing connectivity in Pithoragarh) है. वर्तमान में तीन हवाई रूट पिथौरागढ़-पंतनगर, पिथौरागढ़-हिंडन और पिथौरागढ़-देहरादून के लिए एयरलाइन चयन की प्रक्रिया (airline selection process) रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत गतिमान है.

सीएम धामी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को 30 सितंबर 2022 तक इस संबंध में एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्तर से कार्यादेश जारी करने के निर्देश दिए. ताकि पिथौरागढ़ में कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए आगे की कार्रवाई हो सके.

धामी ने कहा राज्य सरकार द्वारा नैनी सैनी एयरपोर्ट को 2 बी से 3 सी में अपग्रेड करने और स्वतंत्र प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (airport authority of india) को हैंडओवर करने के लिए प्रस्ताव दिया है. इस विषय पर निर्णय हुआ कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उत्तराखंड सरकार जल्द एमओयू की सेवा शर्ते तैयार करेगी. ताकि इस संबंध में शीघ्र निर्णय हो सके.

सीएम ने पवन हंस को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत पिथौरागढ़ हेली सेवा के सुचारू रूप से संचालन और अल्मोड़ा को हेली सेवा से जोड़ने के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 26 अगस्त 2022 से प्रत्येक दिन पवन हंस की हवाई सेवा उपलब्ध करने के संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्तर से नियमित सेवा के संबंध में कार्यवाही की जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कुमाऊं एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पंतनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित (Green field airport proposed in Pantnagar) है. पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित नये अलाइनमेंट का ओएलएस सर्वे करने का अनुरोध किया गया है. इस संबंध में केंद्रीय मंत्री ने कहा 30 नवंबर 2022 तक परियोजना से संबंधित ओएलएस सर्वे के निर्देश नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दिए गए हैं.

इसके साथ ही गौचर एवं चिन्यालीसौड़ में दो छोटे एयरपोर्ट की डीपीआर तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं. मुख्यमंत्री ने देहरादून के साथ-साथ पंतनगर एयरपोर्ट को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने का अनुरोध केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से की.