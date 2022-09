नागनाथ पोखरी मा सीएम धामी न करी मेला कु शुरुआत: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चमोली पौंछिन. जख बीजेपी कार्यकर्ताऊं न सीएम धामी कु जोरदार स्वागत करी. सीएम धामी न चमोली का नागनाथ पोखरी मा हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्त्वाल खादी ग्राम उद्योग एवं पर्यटन शरदोत्सव मेला कु शुभारंभ करी. सीएम धामी न मेला का आयोजन थै 5 लाख रूप्या देणौ घोषणा भी करी. मेला शुभारंभ कार्यक्रम मा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी सीएम धामी दगडि मौजूद रैन.

पीएम मोदी का जन्मदिन बटी शुरू होलू भाजपा कु सेवा पखवाड़ा: 17 सितंबरौ पीएम मोदी कु जन्मदिन च. पीएम मोदी का ये दिन थै खास बणौणौ भाजपा कार्यकर्ताऊं न तैयारी शुरू करेन. पीएम मोदी का जन्मदिन बटी 2 अक्टूबर तक भाजपा कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा मनाला. इस दौरान प्रदेश मा कई तरह का कार्यक्रम आयोजित किये जाला. भाजपा संगठन न यां कु थै बूथ स्तर तक सेवा व अन्य कार्यक्रम तय कर्यां छन. यां मा ‘रक्तदान महादान‘, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, कोविड बूस्टर डोज लगौण जन कार्य शामिल छन.

23 भर्ती परीक्षाऊं की जिम्मेदारी थै अधिसूचना जारी: प्रदेश मा भर्तियूं (recruitment exams in uttarakhand) थै नई रफ्तार देणौ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (Uttarakhand Public Service Commission) न कसरत तेज करेली. आज शासन न 23 परीक्षाऊं थै लोक सेवा आयोग (UKPSC) बटी करौणै अधिसूचना जारी करेली. ई अधिसूचना मा रैंकर्स परीक्षा कु भी जिक्र च. आयोग ही अब पूर्व मा हुई परीक्षा का परिणाम जारी करलू. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग न कंपनी का चयन थै टेंडर भी निकालेली. अक्टूबर-नवंबर मा तीन से चार भर्तियूं का विज्ञापन और दिसंबर-जनवरी 2023 मा तीन से चार भर्तियूं की परीक्षा करौणै घोषणा भी UPSC न करी छै.

कैंट बोर्ड का द्वी अधिकारी गिरफ्तार: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई (Central Bureau of Investigation) न गढ़ी कैंट बोर्ड बटी द्ववी अधिकारी और कर्मचारी थै रिश्वत लेंण का आरोप मा गिरफ्तार (CBI Team Arrested Two officers of Cantt Board) करी. द्वी कर्मचारियूं पर नक्शा का एवज मा 25 हजार रुप्या रिश्वत लैणौ आरोप च. फिलहाल, सीबीआई न द्वी आरोप्यूं थै हिरासत मा लेकी पूछताछ शुरू करेली, दगड़ा मा ही अगनै की कार्रवाई भी किये जांणी च.

केदारनाथ धाम का गर्भगृह मा सोनै परतै विरोध: केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह मा दीवारुं पर सोनै परत लगये जांणी च. यां कु थै महाराष्ट्र का एक व्यापारी न सोना दान दिनी, मगर केदारनाथ धाम का तीर्थ पुरोहित यां कु विरोध कन्ना छन. तीर्थ पुरोहितूं न ये थै पौराणिक परंपराऊं का खिलाफ बथै. तीर्थ पुरोहितूं न बोली मंदिर का गर्भगृह मा पैली ही चांदी की परत विराजमान च, अगर यां का बाद भी यख सोनै परत लगये जाली त वु ये कु विरोध करला. यां कु थै लेकी भूख हड़ताल भी करे जाली.

21 सितंबर बटी देहरादू मा क्रिकेट कु महाकुंभ: 21 सितंबर बटी देहरादून का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम मा Road Safety World Series 2022 का मैच खेले जाला. ईं सीरीज मा भाग लेणौ दुनियाभर का दिग्गज खिलाड़ी देहरादून पौंछला. Road Safety World Series का 6 मैच देहरादून का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम मा खेले जाला. यां कु थै लेकी आज सीरीज का आर्गनाइजरुं न पुलिस-प्रशासन दगड़ि मुलाकात करी. का आर्गनाइजरुं न मैच का दौरान सुरक्षा व्यवस्था थै लेकी एक पत्र भी दिनी

देहरादून मा आयोजित होली मैराथन: सरदार वल्लभ भाई पटेलै जंयती पर उत्तराखंड पुलिस रन फॉर यूनिटी कु आयोजन करली. यां का तहत देहरादून मा मैराथन कु आयोजन किये जालू. ई मैराथन मा 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटरै दौड़ करये जाली. यां मा विजेता प्रतिभागियूं थै ₹10 लाख रुप्या की राशि दिये जाली. 30 अक्टूबरौ उत्तराखंड पुलिस देहरादून मैराथन कु चौथूं संस्करण आयोजित करली.

तीन दिनौ फूलों की घाटी मा आवाजाही बंद: विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी अगला तीन दिन तक पर्यटकूं की आवाजाही थै बंद राली. पार्क प्रशासन न मौसम विभाग का अलर्ट का बाद यू फैसला लिनी. वन क्षेत्राधिकारी गौरव नेगी न बथै कै भी घटना के बचणौ प्रशासन न एहतियात का तौर पर यू निर्णय लिनी. बथै द्या अबी तक रिकॉर्ड 19852 पर्यटक फूलों की घाटी ऐ गीन. फूलों की घाटी 31 अक्तूबरौ पूरी तरह से सीजन मा बंद होली.

उत्तराखंड मा कोरोना का मामला: उत्तराखंड मां धीरे-धीरे कोरोना का मामलौ मा कमी औंणी च. सरकार और स्वास्थ्य विभाग यां कु थै लेकी लगातार प्रयास कन्ना छन. आज प्रदेश मा कोरोना का 33 नया मामला समणि ऐनी, ज्या का बाद प्रदेश मा कोरोना संक्रमितू की संख्या 103,846 ह्वे गी, जबकि यां से मन्न वालौ की संख्या 327 च.