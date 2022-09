सीएम धामी न आपदाग्रस्त क्षेत्रूं कु करी हवाई निरीक्षण: आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न धारचूला (CM Dhami reached Dharchula) आपदा प्रभावित इलाकूं कु हवाई निरीक्षण करी. ये दौरान धारचूला विधायक हरीश धामी, डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ सांसद अजय टम्टा और पिथौरागढ़ डीएम आशीष चौहान ऊं दगडि मौजूद रैन. सबी लोखूं न सीएम धामी थै ऊंका क्षेत्र मा होयां नुकसान का बारा मा जानकारी दिनी. ज्या का बाद सीएम धामी सबी अधिकारयूं और बचाव दल थै आपदा राहत कार्यूं मा तेजी लौंणा निर्देश दिनी.

उत्तराखंड पुलिस मा एडिशनल SI कु नयू पद: उत्तराखंड पुलिस विभागै 4600 ग्रेड-पे (Uttarakhand Police Grade Pay) मांगौ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) न हल निकालेली. यां का तहत पुलिस विभाग मा एडिशनल एसआई (New Rank of Additional SI in Uttarakhand Police) कु नयू रैंक सृजित करेली. या का तहत 1750 नया पद स्वीकृत कन्ना आदेश भी जारी करेन. यूं सबु कु ग्रेड पे 4200 ही रालू.

UKSSSC पेपर लीक मामला मा एक्शन: UKSSSC पेपर लीक मामला मा एसटीएफ लगातार कार्रवाई कन्नी च. ई कड़ी मा अब आयोग का पूर्व सचिव संतोष बडोनी और रिटायर्ड परीक्षा नियंत्रक नारायण सिंह डांगी भी जांच का दायरा मा ए गीन. आयोगौ काम शासन मा देखण वाला अनुभाग का अधिकारियूं की भी भूमिका की भी अब जांच होली. यां कु थै सरकार न अब विजिलेंस थै जांच का आदेश दियेन. इन मा यूं अधिकारियूं पर जल्द शिकंजा कंसणै उम्मीद च.

हायर एजुकेशन मा ये सत्र मा ही लागू होली एनईपी-2020: उत्तराखंड हायर एजुकेशन मा ये सत्र से ही नई शिक्षा नीति लागू किये जाली. या कु शुभारंभ कन्नौ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ये मौना उत्तराखंड आला. उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत न बथै केन्द्रीय शिक्षा मंत्री न हायर एजुकेशन मा नई शिक्षा नीति लागू कन्नौ अनुमति दियेली. या कु थै वु बतौर मुख्य अतिथि देहरादून आला. धन सिंह रावत न बोली शिक्षा उत्तराखंड देश कु पैलू राज्य च, जख विद्यालयी शिक्षा मा नई शिक्षा नीति लागू करे गी, अब ये थै उच्च शिक्षा मा भी लागू किये जालू.

PCS प्री परीक्षा का 22 और उम्मीदवार क्वालिफाई घोषित: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग न पीसीएस प्री परीक्षा का 22 और उम्मीदवारुं थै क्वालिफाई घोषित करेली. अब यू उम्मीदवार भी मुख्य परीक्षा मा शामिल ह्ववे सकला. आयोग का सचिव जीएस रावतै ओर से जारी सूचना का मुताबिक, हाईकोर्ट मा दायर विभिन्न याचिकाऊं पर अयां आदेश का क्रम मा 22 उम्मीदवारुं थै पीसीएसै मुख्य परीक्षा थै क्वालिफाई घोषित करे गी. यू सबी उम्मीदवार दस सितंबर बटी 19 सितंबर का बीच मुख्य परीक्षा थै अपणु शुल्क जमा करै सकदन.

पीएम मोदी का जन्मदिन बटी शुरू होलू भाजपा कु सेवा पखवाड़ा: 17 सितंबरौ पीएम मोदी कु जन्मदिन च. पीएम मोदी का ये दिन थै खास बणौणौ भाजपा कार्यकर्ताऊं न तैयारी शुरू करेन. पीएम मोदी का जन्मदिन बटी 2 अक्टूबर तक भाजपा कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा मनाला. इस दौरान प्रदेश मा कई तरह का कार्यक्रम आयोजित किये जाला. भाजपा संगठन न यां कु थै बूथ स्तर तक सेवा व अन्य कार्यक्रम तय कर्यां छन. यां मा ‘रक्तदान महादान‘, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, कोविड बूस्टर डोज लगौण जन कार्य शामिल छन.

देहरादून मा आयोजित होली मैराथन: सरदार वल्लभ भाई पटेलै जंयती पर उत्तराखंड पुलिस रन फॉर यूनिटी कु आयोजन करली. यां का तहत देहरादून मा मैराथन कु आयोजन किये जालू. ई मैराथन मा 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटरै दौड़ करये जाली. यां मा विजेता प्रतिभागियूं थै ₹10 लाख रुप्या की राशि दिये जाली. 30 अक्टूबरौ उत्तराखंड पुलिस देहरादून मैराथन कु चौथूं संस्करण आयोजित करली.

उत्तराखंड सरकार न बढ़ै खेल पुरस्कारुं की धनराशि: उत्तराखंड का खिलाड़ियूं थै खुशखबरी च. सरकार न विभिन्न खेलूं मा मेडल जीतण वाला खिलाड़ियूं थै मिन्न वाली पुरस्कार राशि बढ़ेयेली. शासन न या कुं थै आदेश भी करेली. यां का मुताबिक ओलंपिक मा स्वर्ण पदक जीतण पर पुरस्कार का रूप मा द्वी करोड़ और ओलंपिक मा प्रतिभाग कन्न वाला खिलाड़ी थै 50 लाखै धनराशि दिये जाली. विश्व चैंपियनशिप, एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, राष्ट्रीय खेलूं मा पदक विजेता खिलाड़ियूं की पुरस्कार राशि थै भी बढ़ये गी.

21 सितंबर बटी देहरादून मा क्रिकेट कु महाकुंभ: 21 सितंबर बटी देहरादून का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम मा Road Safety World Series 2022 का मैच खेले जाला. ईं सीरीज मा भाग लेणौ दुनियाभर का दिग्गज खिलाड़ी देहरादून पौंछला. Road Safety World Series का 6 मैच देहरादून का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम मा खेले जाला. 21 सितंबरौ पैलू मैच इंडिया लीजेंड्स और बांग्लादेश लीजेंड्स का बीच होलू.

उत्तराखंड मा कोरोना का मामला: उत्तराखंड मां धीरे-धीरे कोरोना का मामलौ मा कमी औंणी च. सरकार और स्वास्थ्य विभाग यां कु थै लेकी लगातार प्रयास कन्ना छन. आज प्रदेश मा कोरोना का 10 नया मामला समणि ऐनी, ज्या का बाद प्रदेश मा कोरोना संक्रमितू की संख्या 103,705 ह्वे गी, जबकि यां से मन्न वालौ की संख्या 325 च.