देहरादूनः उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक (UKSSSC Paper Leak) मामले में जेल में बंद आरोपियों की जमानत का सिलसिला लगातार जारी है. इसी कड़ी में मंगलवार को देहरादून के विशेष गैंगस्टर एक्ट अदालत से पंतनगर यूनिवर्सिटी के पूर्व अधिकारी दिनेश चंद्र जोशी को गैंगस्टर एक्ट आरोप में जमानत मिल गई है. विशेष गैंगस्टर अदालत के न्यायाधीश चंद्रमणि राय की अदालत ने पेपर लीक केस में गैंगस्टर आरोपी दिनेश चंद्र जोशी को ₹50000 के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर की. वहीं, जांच में सहयोग करने और देश न छोड़ने के आदेश भी दिए हैं.

बता दें कि इससे पहले यूकेएसएसएससी पेपर लीक केस में दिनेश चंद्र जोशी को देहरादून की अपर जिला चतुर्थ कोर्ट से जमानत मिल गई थी. हालांकि, वो गैंगस्टर आरोपी के तहत जेल में बंद था. वहीं, बचाव पक्ष अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी के मुताबिक, उन्होंने गैंगस्टर कोर्ट में यह तर्क दिया कि उनके मुवक्किल पर पुलिस ने रंजिशन पेपर लीक मामले में जबरन गैंगस्टर चार्ट में आरोपी बनाया है. जबकि, दिनेश चंद्र जोशी का किसी संगठित गिरोह से कोई सरोकार नहीं है. न ही जोशी कोई ऐसा अपराध कार्य किया है, जिससे समाज में भय व्याप्त हो.

बचाव पक्ष अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी के मुताबिक, कोर्ट में इस बात का भी तर्क दिया कि पूर्व एईओ दिनेश चंद्र जोशी (Former AEO Dinesh Chandra Joshi) से पेपर लीक से संबंधित कोई धनराशि या अन्य सबूत बरामद नहीं हुआ है. ऐसे में जोशी को गैंगस्टर एक्ट अदालत से जमानत दी जाए. लिहाजा, आज देहरादून के विशेष गैंगस्टर एक्ट अदालत ने दिनेश चंद्र जोशी को गैंगस्टर एक्ट में जमानत (Dinesh Chandra Joshi gets bail in gangster act) दे दी है.

गौर हो कि यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में जेल में बंद 48 आरोपियों में से लगभग 22 लोगों को अब तक देहरादून कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. इनमें से 9 गैंगस्टर आरोपियों की जमानत मंजूर हो चुकी हैं. एसटीएफ ने सभी गिरफ्तार आरोपियों में से मुख्य 21 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर आरोपी बनाया था. हालांकि, अभी लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस के संचालक राजेश चौहान, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पेपर लीक मास्टरमाइंड सादिक मूसा और उत्तरकाशी के मोरी के चर्चित हाकम सिंह रावत (Hakam Singh Rawat) जैसे कई गैंगस्टर की जमानत अभी नहीं हो सकी है.