देहरादूनः क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के आयोजकों ने क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. आयोजकों ने इस सीरीज के देहरादून में होने जा रहे सारे मैच के टिकट फ्री कर (Dehradun Cricket Match Tickets free) दिया है. केवल इंडिया के मैचों के लिए टिकट खरीदनी पड़ेगी.

बता दें कि देहरादून के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Cricket Stadium) में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 (Road Safety World Series 2022) चल रही है. बीती रोज यानी बुधवार की शाम वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला (West Indies and New Zealand Legends match) होने वाला था, लेकिन भारी बारिश की वजह से यह मैच स्थगित हो गई. आज वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड लीजेंड्स के बीच मैच होगा.

ये भी पढ़ेंः Road Safety World Series: WI-L vs NZ-L के बीच आज होगा मुकाबला, कल बारिश के चलते हुए था रद्द

आज मौसम साफ है. जिसकी वजह से आयोजकों ने टूर्नामेंट में तत्काल बदलाव करते कल शाम रद्द हुए मैच को आज आयोजित करने का प्लान किया है. जिसके बाद अब कुछ ही देर में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड की टीम (West Indies and New Zealand team) देहरादून के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर मैदान में उतरेगी.

गौर हो कि देहरादून क्रिकेट स्टेडियम (Dehradun Cricket Stadium) में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता (Road Safety Awareness) को लेकर आयोजित की जा रही इस सीरीज में 8 देशों के लीजेंड्स खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. जिसमें भारत (इंडिया), वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के लीजेंड्स खेलते नजर आएंगे.