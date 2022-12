पौड़ी: भाजपा विधायक राजकुमार पोरी (Pauri MLA Rajkumar Pori) ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में दो मजारों के सौंदर्यीकरण के लिए दो लाख रुपये विधायक निधि (Mazaar beautification with MLA fund) से दिए. जिसके बाद राजनीतिक हंगामा (Politics on Mazar in Uttarakhand) शुरू हो गया गया है. कांग्रेस ने इस मामले पर भाजपा को घेरना शुरू (Congress encircles BJP on Mazar matter ) कर दिया है. कांग्रेस का कहना है अब भाजपा नेताओं को भी सामाजिक ताने-बाने की समझ आने लगी है. जिसका नतीजा है कि पौड़ी विधायक ने पीर बाबा की मजार के लिए विधायक निधि से पैसा दिया है.

इस मामले पर विधायक राजकुमार पोरी (Pauri MLA Rajkumar Pori) ने कहा भाजपा मडंल अध्यक्ष की तरफ से ये प्रस्ताव आया था कि कल्जीखाल स्थित पीर बाबा की मजार का सौंदर्यीकरण किया जाना है. जिसके लिए दो लाख रुपये विधायक निधि से दिए गए हैं. विधायक राजकुमार पोरी ने कहा अभी यह आदेश सीडीओ के पास गया है और इस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है.विधायक राजकुमार पोरी ने कहा मजार के आसपास टीन शेड लगाने के काम के लिए 2 लाख का बजट जारी किया गया है. अक्सर लोग आया जाया करते हैं और धूप-बारिश से बचने के लिए लोगों को यह सुविधा दी जा रही है.

वहीं, कांग्रेस ने इस मामले को लेकर भाजपा को घेरा है. कांग्रेस का कहना है भाजपा नेता हिंदुत्व के नाम पर ज्ञान बांटते हैं, वहीं उनके विधायक मजारों के नाम पर विधायक निधि खर्च कर रहे हैं. कांग्रेस का कहना है अब भाजपा नेताओं को भी सामाजिक ताने-बाने की समझ आने लगी है. जिसका नतीजा है की पौड़ी विधायक ने पीर बाबा की मजार के लिए विधायक निधि से पैसा दिया है.

वहीं, मामले में विधायक राजकुमार पोरी ने कहा मेरी विधानसभा क्षेत्र में हिंदुओं के साथ ही मुस्लिम भी रहते हैं. विधायक निधि का पैसा सभी वर्गों पर समान रूप से खर्च किया जाता है. विधायक ने कहा मैंने मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए भी पैसा दिया है. अगर मजार के लिए पैसा दिया गया है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है.