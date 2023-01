मसूरी: नगर पालिका और पुलिस द्वारा एमडीडीए के माध्यम से मसूरी की गलियों में बैरियर लगाए जा रहे हैं. जिसका स्थानीय लोग शुरू से जमकर विरोध (Barrier protest in the streets of Mussoorie) करते आ रहे हैं. मंगलवार को भी स्थानीय लोगों ने बैरियर लगाए जाने का विरोध (resistance to barrier) किया और पालिका व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी. वहीं, मसूरी नगर पालिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की. लोगों के आक्रोश को देखते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसपी ट्रैफिक को 24 घंटे के अंदर गलियों से बैरियर हटाने के निर्देश दिए हैं.

लोगों का कहना है कि पालिका और पुलिस स्थानीय लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है. पालिका और पुलिस मिलकर गलियों में बैरियर लगा रही है. जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लगातार विरोध होने के बाद भी पालिका और पुलिस अपनी हठधर्मिता का परिचय देकर गलियों में बैरियर लगा रहे हैं.

लोगों का कहना है कि मसूरी की जनता पर पालिका और पुलिस कठोर नियम लागू कर परेशान करने का काम कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर बैरियर को नहीं हटाया जाता तो पालिका और पुलिस के खिलाफ उच्च अधिकारियों से शिकायत कर उग्र आंदोलन किया जाएगा.

वहीं, पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल द्वारा मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से फोन पर वार्ता कर मसूरी नगर पालिका और पुलिस द्वारा स्थानीय लोगों का उत्पीड़न किए जाने की शिकायत की और तत्काल सभी गलियों से बैरियर हटाने की मांग की. जिस पर मंत्री गणेश जोशी ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को फोन कर गलियों में लगे बैरियर को हटाने के निर्देश दिए.